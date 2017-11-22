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البيان الختامي لقمة بوتين و أردوغان و روحاني .. هذا ما اتفق عليه الروسي و التركي و الإيراني ” من أجل السوريين “