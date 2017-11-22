البيان الختامي لقمة بوتين و أردوغان و روحاني .. هذا ما اتفق عليه الروسي و التركي و الإيراني ” من أجل السوريين “
↓ البيان الختامي لقمة سوتشي الثلاثية: رؤساء الدول(تركيا وروسيا وإيران) وجهوا دعوة لممثلي الحكومة السورية والمعارضة الملتزمة بوحدة البلاد للمشاركة البناءة في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي سيعقد قريبا.
↓ البيان الختامي لقمة سوتشي: رؤساء الدول الثلاث(تركيا وروسيا وإيران) يؤكدون أن إنشاء مناطق خفض التوتر وأي مبادرة سياسية لحل النزاع السوري لن تخل بأي شكل من الأشكال بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
↓ البيان الختامي لقمة سوتشي: رؤساء الدول الثلاث اتفقوا على مساعدة السوريين في إيجاد حل سياسي للنزاع يتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف أممي ويفضي إلى صياغة دستور يحظى بتأييد الشعب. (TRT)