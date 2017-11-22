البيان الختامي لقمة بوتين و أردوغان و روحاني .. هذا ما اتفق عليه الروسي و التركي و الإيراني ” من أجل السوريين “

22 نوفمبر، 2017
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↓ البيان الختامي لقمة سوتشي الثلاثية: رؤساء الدول(تركيا وروسيا وإيران) وجهوا دعوة لممثلي الحكومة السورية والمعارضة الملتزمة بوحدة البلاد للمشاركة البناءة في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي سيعقد قريبا.

↓ البيان الختامي لقمة سوتشي: رؤساء الدول الثلاث(تركيا وروسيا وإيران) يؤكدون أن إنشاء مناطق خفض التوتر وأي مبادرة سياسية لحل النزاع السوري لن تخل بأي شكل من الأشكال بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

↓ البيان الختامي لقمة سوتشي: رؤساء الدول الثلاث اتفقوا على مساعدة السوريين في إيجاد حل سياسي للنزاع يتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف أممي ويفضي إلى صياغة دستور يحظى بتأييد الشعب. (TRT)

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رأي واحد على “البيان الختامي لقمة بوتين و أردوغان و روحاني .. هذا ما اتفق عليه الروسي و التركي و الإيراني ” من أجل السوريين “”

  1. اذا كان هالأجتماع او اللقاء (سموه اللي بدكن ياه) هو البداية الفعلية لنهاية الأزمة السورية, فكان عيب (وعيب كتير) عالنظام والمعارضة انو يحطو الشعب بهيك موقف, موقف اللي احتجنا فيه فلان وعلان وعلتان ليحللنا مشاكلنا.
    يعني بالملخص: تفه عليكن كلكن !

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