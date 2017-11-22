بعد أن اختبأت فتاة كان يلاحقها عنده .. عنصر من ميليشيات بشار الأسد يذبح ” صاحب مكتبة ” في طرطوس

بعد أن اختبأت فتاة كان يلاحقها عنده .. عنصر من ميليشيات بشار الأسد يذبح ” صاحب مكتبة ” في طرطوس

قام عنصر في إحدى ميليشيات بشار الأسد المحلية الموالية التابعة لما يطلق عليه الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، بذبح مواطن داخل محله، في طرطوس.

وذكرت وسائل إعلام موالية، الأربعاء أن “العسكري التابع للدفاع الوطني قام بذبح صاحب مكتبة بعد أن أطلق النار عليه بداية وتكسير محتويات المكتبة، في جريمة شهدها شارع العريض في المدينة”.

ونقل الإعلام الموالي عن أهالي الحي قولهم إن الشاب (ع . ع) كان على علاقة بإحدى الفتيات التي دخلت هرباً إلى المكتبة لتختبئ منه، ليقوم بعدها بإطلاق النار على صاحب المكتبة وذهبة، ثم الفرار.

ونقل صاحب المكتبة المعروف باسم أبو حسين، إلى المستشفى، فيما اقتادت سيارات الدفاع الوطني الجاني إلى مكان مجهول، بعد أن قام بإطلاق النار عشوائياً على منازل الحي.