بعد انتظار دام أكثر من 20 عاماً .. السجن مدى الحياة لجزار البوسنة

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الأربعاء حكما بالسجن مدى الحياة على جنرال صرب البوسنة راتكو ملاديتش وأدانته بالتورط في أعمال إبادة جماعية وجرائم أخرى خلال حرب البوسنة.

فبعد أكثر من عشرين عاما على الحرب التي مزقت يوغوسلافيا السابقة، أصدر القضاء الدولي أخيرا حكمه على القائد العسكري السابق لصرب البوسنة المعروف بـ”جزار البلقان”، في خطوة تطوي صفحة من النزاعات التي شهدتها تلك المنطقة.

و بعد أكثر من عشرين عاما على الحرب (1992-1995) التي اوقعت اكثر من مئة الف قتيل وتسببت بتشريد 2,2 مليون شخص، لا يزال ملاديتش (74 عاما) يثير انقساما في البوسنة بين الذين يعتبرونه “بطلا” والذين يرون فيه “جزارا”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة حكمها اليوم بحق ملاديتش المتهم بكونه “العقل المدبر وراء مقتل آلاف الاشخاص” والملاحق بتهم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ويعتبر القائد العسكري الصربي السابق آخر المتهمين البارزين امام هذه المحكمة التي أنشئت عام 1993 لمحاكمة الأشخاص الذين يُشتبه بارتكابهم جرائم حرب خلال حرب البلقان، ويعتبر المدعي سيرج براميرتس “أنه أحد أول الملفات التي بررت إنشاءها”.

وبعدما حاكمت خلال السنتين الأخيرتين راتكو ملاديتش وحكمت على رفيقه السياسي رادوفان كرادجيتش بالسجن 40 عاما، تغلق المحكمة الدولية أبوابها نهائيا في 31 كانون الأول/ ديسمبر بعدما مثل امامها 161 متهما.

وبذلك تُطوى صفحة من التاريخ بالنسبة ليوغوسلافيا السابقة، شهدت محاكمة أهمّ مرتكبي الجرائم فيها ومثلها للقضاء الدولي.

وكان الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش، الذي عُثر عليه ميتا في زنزانته عام 2006 خلال محاكمته، أول رئيس دولة يمثل أمام محكمة دولية.

والجنرال ملاديتش متهم بقيادة حملة “تطهير عرقي” في جزء من البوسنة لإقامة دولة صربية عظمى نقية عرقيا. وقد وجهت اليه تهم ارتكاب جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وقعت خلال حرب البوسنة (1992-1995) واسفرت عن سقوط اكثر من مئة الف قتيل ونزوح 2,2 مليون شخص.

وطالب الادعاء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق ملاديتش. ويقول الدفاع أن القائد العسكري السابق لم يعترف يوما بذنب اقترفه حتى ولو عبر عن “أسفه لمقتل كل بريء في جميع المعسكرات، وفي كل الاتنيات في يوغوسلافيا السابقة”.

وعلى الفور رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاربعاء بالحكم بالسجن المؤبد على راتكو ملاديتش الزعيم العسكري السابق لصرب البوسنة معتبرة انها انتصار مهم للعدالة”.

وصرح زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان أن “ملاديتش تجسيد للشر”، وكان زيد عضوا في قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة في يوغوسلافيا السابقة بين 1994 و1996 وقال إن “الحكم إنذار لمرتكبي مثل هذه الجرائم بانهم لن يفلتوا من العدالة أيا كان نفوذهم ومهما طال الزمن، سيحاسبون جميعا”. (DPA – AFP – DW)