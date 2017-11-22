بوتين يبحث الوضع في سوريا مع نتنياهو و السيسي

بوتين يبحث الوضع في سوريا مع نتنياهو و السيسي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، الوضع في سوريا في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال المركز الإعلامي للكرملين في بيان، إن بوتين بحث مع نتنياهو والسيسي العمليات العسكرية التي شارفت على الانتهاء في سوريا، وتبادلوا الآراء حول القمة التي ستعقد غدًا الأربعاء في مدينة سوتشي الروسية بين زعماء تركيا وروسيا وإيران.

وأضاف البيان أن الرئيس المصري شكر نظيره الروسي خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما، على الدور الذي تتولاه بلاده في حل الأزمة بسوريا.

وأشار البيان إلى أن بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي تشاورا حول مناطق خفض التوتر جنوبي سوريا.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني قمة حول سوريا، بمدينة سوتشي الروسية، غدا الأربعاء.

بحث هاتفيا التطورات في المنطقة مه العاهل السعودي

وأجرى بوتين كذلك اتصالا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تباحث خلاله الطرفان حول تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك سلمان تلقى اتصالاً هاتفيًّا الثلاثاء من بوتين جرى خلاله ” استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها”.

كما تناولت المباحثات “التعاون المشترك لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة” و”تم استعراض الجهود المشتركة لاستقرار أسواق الطاقة وجهود البلدين لتعزيزه وتطويره”.(ANADOLU)