ترامب : أجريت مكالمة رائعة مع بوتين حول سوريا

ترامب : أجريت مكالمة رائعة مع بوتين حول سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أجرى، اليوم الثلاثاء، محادثة هاتفية “رائعة ومتينة” مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول سوريا.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها قبل مغادرته البيت الأبيض إلى ولاية فلوريدا: “أجرينا مع الرئيس بوتين مكالمة رائعة، وتحدثنا عن سوريا، وهذا مهم جدا، كما تحدثنا أيضا عن كوريا الشمالية”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذا الاتصال الهاتفي “استمر تقريبا ساعة ونصف الساعة”، مشيرا إلى أنهما “بحثا بشكل جاد جدا إحلال السلام في سوريا”.

وجاءت هذه المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب على خلفية إجراء الرئيس الروسي، يوم الاثنين، محادثات مع بشار الأسد، في مدينة سوتشي الروسية.(RT)