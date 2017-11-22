سابقة في ألمانيا ! .. رفض تجنيس عربي مقيم منذ 20 عاماً و متزوج من ألمانية ” لصلاته بجماعة الأخوان المسلمين ” !

سابقة في ألمانيا ! .. رفض تجنيس عربي مقيم منذ 20 عاماً و متزوج من ألمانية ” لصلاته بجماعة الأخوان المسلمين ” !

قضت محكمة غيسن في ألمانيا، الثلاثاء، برفض تجنيس فلسطيني مقيم في ألمانيا، كانت الدوائر الحكومية الالمانية في مدينة غيسن (في ولاية هيسن ) رفضت تجنيسه.

وبررت المحكمة القرار بأن هذا الشخص لا يؤمن بالقيم الديمقراطية الحرة التي هي أساس النظام في ألمانيا، وذلك لصلاته بجماعة الإخوان المسلمين.

وقد وصل الفلسطيني الذي ولد في ليبيا عام 1978، إلى ألمانيا عام 1996، حيث درس فيها قبل أن يحصل على إقامة مواطنة، ثم تقدم الشاب الفلسطيني في ديسمبر 2011 بطلب للحصول على الجنسية الألمانية في مدينة غيسن وذلك بعد زواجه من ألمانية عام 2009، إلا أن الفحص الأمني الذي يرافق طلب تقديم الجنسية أظهر بعض الشكوك بخصوص مواقفه التي لا تتلاءم مع الدستور، ما أدى إلى رفض الدائرة الحكومية المختصة بالتجنيس برفض طلبه.

ويعتبر هذا الحكم سابقة في ألمانيا، إذ أن جمعية الإخوان المسلمين غير محظورة وفق القانون. (Deutsche Welle)