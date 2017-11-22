فلبيني ينقذ سعودياً من الغرق بعد تقاعس رجال الدفاع المدني و السلطات تفتح تحقيقاً (فيديو)

وجه وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الثلاثاء، بإجراء تحقيق عاجل مع منسوبين للدفاع المدني تقاعسا في إنقاذ مسنّ احتجزته الأمطار.

وكان الدفاع المدني في مدينة جدة، قد قدم اعتذارا عما ورد في أحد المقاطع التي أظهرت تباطؤ اثنين من منسوبيها في التعامل مع إحدى حالات الاحتجاز، وأكد أنها تصرفات فردية غير مقبولة ولا تمثل ما يقوم به رجال الدفاع المدني من تضحيات وأعمال إنسانية كبيرة في إنقاذ المحتجزين، مشيرا إلى أنهما سيحاسبان بموجب النظام.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر وافدا آسيويا يسابق فرق الدفاع المدني لإنقاذ مسن احتجزته السيول في جدة.

وأظهر المقطع فرق الدفاع المدني وهي تحاول إيصال سترة إنقاذ للمواطن المحتجز داخل سيارته، فيما سارع الفلبيني إلى السباحة في السيول وإيصال السترة للمواطن وحمله وأخرجه من المياه.

وتسببت أمطار غزيرة هطلت صباح الثلاثاء على محافظة جدة، في غرق الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية، وتعطل الحركة المرورية، فيما أظهرت مقاطع مصورة تضرر كثير من السيارات بسبب غزارة هطول الأمطار، كما عمد بعض الشبان إلى استخدام القوارب لعبور الشوارع الغارقة بالأمطار. (RT)