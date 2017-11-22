وكالة روسية : ” الجيشان الروسي و السوري يتشاركان النصر داخل إحدى الفعاليات الفنية ” ! ( فيديو )

قالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن “الاندماج العسكري بين الجيش السوري والروسي لا يقتصر على ساحات المعارك ومحاربة الإرهاب”.

وأضافت الوكالة، أن الجيشين تشاركا مؤخراً عروضاً فنية مسرحية تحت عنوان “النصر ساعة صبر”، في مدينة اللاذقية.

وذكرت أن المهرجان الفني “شارك فيه نحو 150 متطوعاً، وقدموا لوحات تحاكي بطولات الجيشين في المعارك التي تجري في البلاد وأغاني وطنية طرب لها الحاضرون، وكان من بين المشاركين ضباط وجنود قادمين من قاعدة “حميمم” العسكرية الروسية الواقعة على مقربة في ريف اللاذقية قرب جبلة”.

ونقلت عن رئيس ما يسمى “مجلس جمعية دعم الشهداء” قوله إن الفعالية ” تأتي هذا العام بالتزامن مع الانتصارات المتتالية وتحرير مساحات واسعة من الجغرافيا، وأن عنوان هذه الفعالية جاء كترجمة للانتصارات التي حققها الجيش السوري والحلفاء على مساحة الوطن وهي تحققت بفعل الدعم الكبير الذي يقدمه أصدقاء سوريا المخلصون”.