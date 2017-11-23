الدول المقاطعة لقطر تدرج “ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ” على قوائمها لـ ” الإرهاب ”

23 نوفمبر، 2017
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أعلنت الدول المقاطعة لقطر، الأربعاء، إدراج “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، إضافة إلى “المجلس الإسلامي العالمي”، و11 فردًا؛ إلى “قوائم الإرهاب”.

جاء ذلك في بيان للدول الأربعة؛ السعودية والإمارات ومصر والبحرين، نشرته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ومن أبرز الأشخاص المدرجين؛ محمد جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب بمصر سابقًا.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الكيانين، أو الأشخاص الـ11، بشأن القرار.

وتعصف بالخليج، منذ يونيو/ حزيران الماضي، أزمة كبيرة، بعدما قطعت الدول الأربعة علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة، وقالت إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” لسلب قرارها الوطني. (ANADOLU)

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3 آراء على “الدول المقاطعة لقطر تدرج “ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ” على قوائمها لـ ” الإرهاب ””

  1. الصهاينة العرب . رعاع الصحراء و الهمج السابقين و الحكام الحاليين مراهقي السياسة و أصحاب الخطط الفاشلة . هم من سلم العراق وسوريا و اليمن و لبنان لأيران بفبائهم السياسي و أموالهم المهدورة . هم بمحل مفعول به و أدوات لقوى كبرى قذرة تستخدمهم كورق الحمامات .

    العرب بعيدا عن الاسلام الحق يسحقون بعضهم بعضا و ما تبقى تأكلهم اعدائهم كإيران و غيرها .

    بفضل غبائهم و قصور اداركهم سوف تصل النار المشتعلة لدارهم عاجلا ام آجلا .

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  2. يفضح كبرتكن يا عرب عملتم الأمة بأسرها مضحكة لأهل الأرض والسماء لا بارك الله فيكم أيها الأنذال فلم يبق في هذه الأمة بكاملها رجل واحد رشيد .. سوٌد الله وجوهكم دنيا آخرة .

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  3. هاد أتحاد القرضاوي يلي عايش تحت الحماية الاميركية وهو يحرض على الدول العربية لاسقاط أنظمتها !! أخونجي عامل حالو شريف وحر وهو عايش تحت حماية أكبر قاعدة أميركية في العالم تقصف المسلمين في الموصل والرقة ودير الزور وأفغانستان والصومال .. ولا ننسى قاعدة أنجرليك في تركيا يلي تقصف المسلمين في العراق والشام بإشراف الاخونجي أردوغان !! هاي هي الحرية يلي يطالب بها الاخونجية في الدول العربية !!

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