الدول المقاطعة لقطر تدرج “ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ” على قوائمها لـ ” الإرهاب ”

أعلنت الدول المقاطعة لقطر، الأربعاء، إدراج “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، إضافة إلى “المجلس الإسلامي العالمي”، و11 فردًا؛ إلى “قوائم الإرهاب”.

جاء ذلك في بيان للدول الأربعة؛ السعودية والإمارات ومصر والبحرين، نشرته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ومن أبرز الأشخاص المدرجين؛ محمد جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب بمصر سابقًا.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الكيانين، أو الأشخاص الـ11، بشأن القرار.

وتعصف بالخليج، منذ يونيو/ حزيران الماضي، أزمة كبيرة، بعدما قطعت الدول الأربعة علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة، وقالت إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” لسلب قرارها الوطني. (ANADOLU)