بالفيديو .. دونالد ترامب يعفو عن ديك رومي !

عفى الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب عن الديكين الروميين “درامستيك” و”ويشبون” قبيل عيد الشكر.

واستخدم الرئيس الأمريكي صلاحياته الرئاسية للعفو عن الديكين الروميين المقدمين للبيت الأبيض، للاحتفال بعيد الشكر الذي يصادف اليوم الخميس.

وجاء العفو خلال مشاركة ترامب، مع عقيلته وابنه، في مراسم تقليد سنوي يجري في حديقة البيت الأبيض، للاحتفال بعيد الشكر في الولايات المتحدة، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، وسيرسل الديكين “درامستيك” و”ويشبون” إلى الجامعة التقنية في ولاية فيرجينيا ليعيشا في حديقة السكن الطلابي، للالتحاق بسابقيهما “توت” و”تاتر” اللذين عفى عنهما الرئيس الأمريكي السابق أوباما.

وقال دونالد ترامب ممازحا: “أردت إلغاء العفو عن توت وتاتر اللذين عُفي عنهما السنة الماضية، إلا أن المستشارين القانونين في البيت الأبيض أبلغوني بأنني لا أستيطع القيام بذلك تحت أي ظروف”.

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيحتفل مع عائلته هذا العام بعيد الشكر في منتجعه في “مارالاغو” في ولاية فلوريدا، وسيبقى هناك حتى نهاية الأسبوع.