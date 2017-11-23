بلجيكا : البرد الشديد يدفع لاجئين تسللوا لداخل شاحنة تبريد للاستغاثة عبر رمي ” الفروج ” !

حررت الشرطة البلجيكة، أول أمس الثلاثاء، سبعة لاجئين عراقيين، من داخل شاحنة تبريد متجهة إلى بريطانيا، في مدينة فيرن، شمال غربي البلاد.

وقالت صحيفة “هت لاتستا نيوز” البلجيكية الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئين السبعة، ربما قاموا بالاختباء في شاحنة التبريد المتجهة إلى بريطانيا، عند الحدود الفرنسية.

وقام اللاجئون بفتح ثغرة في الأبواب الخلفية من العربة عندما شعروا بالبرد ، وبدؤوا برمي دزينات مختلفة من الدجاج على الطريق العام، من أجل لفت انتباه السائق، الذي لاحظ ذلك بالفعل، وأبلغ الشرطة في منطقة سبوركن.

وكانت أعمار اللاجئين السبعة بين 18 و 26 سنة، وبحسب المدعي العام فرانك داميستر، فإن هذه الحادثة ليست الوحيدة.

وقد تم إتلاف حمولة الدجاج بشكل كامل.

المصدر : HLN