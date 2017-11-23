تركيا : كاميرات مراقبة تصور شجاراً سورياً بالسواطير و السكاكين في سكاريا ( فيديو )

أظهر مقطع مصور، التقطته كاميرات المراقبة، ونشرته صحف تركية، مجموعة من اللاجئين السوريين، بمدينة سكاريا، وهم يحملون أدوات حادة لمهاجمة مجموعة أخرى من السوريين.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، الاثنين (20/11)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الفيديو يعود ليوم السبت (18/11)، بحي تغجلار، بمدينة سكاريا، حيث نشب عراك بين مجموعتين من السوريين لسبب مجهول، حيث كانوا يحملون السواطير والسكاكين، والعصي.

وبحسب المقطع المصور، فقد هاجمت المجموعة المكونة من قرابة عشرين شخصاً، البناء الذي تسكنه المجموعة الثانية، ورشقوهم بالحجارة، كما قاموا بتهديدهم.

ونجح عدد من الأشخاص من الذين تجمعوا حول صراخ وتهديد المجموعة المهاجمة بتهدئتهم، وأقناعهم بالتراجع.

وعقب ذلك، وصلت فرق الشرطة للمكان، وبدأت تحقيقاً حول الحادث.