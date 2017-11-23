سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الخميس 23 \ 11 \ 2017

23 نوفمبر، 2017
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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الخميس 23 \ 11 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 17000
الدولار
460
 464
اليورو
541
 547
الليرة التركية 117 119
الدرهم الإماراتي 125 126
الليرة اللبنانية 0.329 0.331
الريال السعودي 124 125
الدينار الأردني 661 670

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