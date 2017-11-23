سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الخميس 23 \ 11 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الخميس 23 \ 11 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الخميس 23 \ 11 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 17000 الدولار 460 464 اليورو 541 547 الليرة التركية 117 119 الدرهم الإماراتي 125 126 الليرة اللبنانية 0.329 0.331 الريال السعودي 124 125 الدينار الأردني 661 670

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