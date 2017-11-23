سفير فلسطين لدى بشار الأسد : حكمة الرئيس حمت اللاجئين الفلسطينيين في سوريا .. و حماس غدرت و خانت

سفير فلسطين لدى بشار الأسد : حكمة الرئيس حمت اللاجئين الفلسطينيين في سوريا .. و حماس غدرت و خانت

قال سفير فلسطين لدى بشار الأسد إن “القرار الحكيم للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، وعدم التورط بالأزمة السورية هو السبب الحقيقي في حماية اللاجئين الفلسطينيين هناك”.

وأضاف السفير أنور عبد الهادي، في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام فلسطينية، إنه “لولا تورط حماس في الأزمة السورية، لكانت خسائرنا قليلة جداً، ولكن بسبب تورط حماس في الأزمة ومساعدة المسلحين في دخول المخيمات، نحن بعد سبع سنوات من الأزمة لدينا حوالي 2200 ضحية وما زال لدينا 700 مفقود”.

وأشار إلى أن “الحكومة السورية تعتبر أن حركة حماس قد غدرتهم وخانتهم لأنها كانت تقدم لهم دعماً كبيراً ووقفوا ضدها، وكل ما يقال عن محاولة وساطة من قبل حزب الله وإيران لتحسين العلاقات هي مجرد إشاعات”.