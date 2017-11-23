تركيا : كاميرات مراقبة تصور شجاراً سورياً بالسواطير و السكاكين في سكاريا ( فيديو )

23 نوفمبر، 2017
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أظهر مقطع مصور، التقطته كاميرات المراقبة، ونشرته صحف تركية، مجموعة من اللاجئين السوريين، بمدينة سكاريا، وهم يحملون أدوات حادة لمهاجمة مجموعة أخرى من السوريين.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، الاثنين (20/11)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الفيديو يعود ليوم السبت (18/11)، بحي تغجلار، بمدينة سكاريا، حيث نشب عراك بين مجموعتين من السوريين لسبب مجهول، حيث كانوا يحملون السواطير والسكاكين، والعصي.

وبحسب المقطع المصور، فقد هاجمت المجموعة المكونة من قرابة عشرين شخصاً، البناء الذي تسكنه المجموعة الثانية، ورشقوهم بالحجارة، كما قاموا بتهديدهم.

ونجح عدد من الأشخاص من الذين تجمعوا حول صراخ وتهديد المجموعة المهاجمة بتهدئتهم، وأقناعهم بالتراجع.

وعقب ذلك، وصلت فرق الشرطة للمكان، وبدأت تحقيقاً حول الحادث.

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5 آراء على “تركيا : كاميرات مراقبة تصور شجاراً سورياً بالسواطير و السكاكين في سكاريا ( فيديو )”

  1. المعذرة منكم سادتي القراء لكنني سأعلق بكلمة واحدة فقط:

    تففففوووووووووووووووووووووووووووووو على شرفكم يا قاذورات.

    الغريب أديب ومثل هذه الكلاب هي التي تسيء للفئة المحترمة من السوريين.

    حسبنا الله ونعم الوكيل.

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  2. في الامارات يوجد قانون تبصيم وترحيل كل وافد يعمل شجار ومنعه من دخول الخليج وعلى تركيا ان ترحلهم وتخلص من تخلفهم

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  4. برافو عليكم يا شاطرين! نحنا ناقصنا من يشوه سمعة السوريين! سواطير وسكاكين وعصي! لا بارك الله بكم

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  5. باب الحارة .. يمكن عم يحتفلوا لانو جزء جديد جايي عالطريق .. هيك جرادين مليان منهم بسورية .. وطبعا مرجلات عالفاضي .. وبهايم كتير .. وجرادين .. ومارح يخلصوا .. ورح يضلوا رمز لسورية وسمعتها العطرة ..

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