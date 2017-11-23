طاجيكستان تسلم روسيا نقيباً سابقاً في وزارة الدفاع قاتل مع عناصر” داعش ” في سوريا

طاجيكستان تسلم روسيا نقيباً سابقاً في وزارة الدفاع قاتل مع عناصر” داعش ” في سوريا

سلمت أجهزة إنقاذ القانون في طاجيكستان إلى روسيا مواطنها والنقيب السابق في وزارة الدفاع الروسية دينيس حيساموف الذي قاتل في صفوف تنظيم “داعش” في سوريا والعراق.

وأعلن ذلك أومارجوني إيمومالي، رئيس المكتب الصحفي في وزارة الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن حيساموف البالغ من العمر 34 عاما تم ترحيله إلى طاجيكستان من تركيا.

وقال إيمومالي: “بعد أن أبلغنا نظراءنا الروس بأن حيساموف نقل إلى طاجيكستان، قامت هيئات إنفاذ القانون الروسية بإخراجه من البلاد”.

وأضاف إيمومالي أن حيساموف كان قد استخدم في عام 2015 جواز سفر طاجيكي مزوّر للوصول إلى تركيا، قادما من روسيا، حيث انضم إلى صفوف “داعش”.

وحسب معطيات المسؤول الطاجيكي فإن المواطن الروسي شارك في القتال في العراق وسوريا قبل أن تعتقله عناصر الشرطة التركية في أبريل/نيسان عام 2017، خلال عودته إلى تركيا، وهو يحمل جواز السفر الطاجيكي المزيّف، وبعد ذلك قامت القوات الأمنية التركية بترحيله إلى طاجيكستان.

وقال إيمومالي إن دينيس حيساموف ذكر خلال الاستجواب أنه تخرّج في مدرسة كراسنودار العسكرية العليا باسم الجنرال شتيمينكو وبعد ذلك تم تعيينه رئيسا لدائرة حماية أسرار الدولة التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وبعد حلها، تم نقله إلى هيئة الأركان العامة، حيث حصل على رتبة نقيب.

وكان حيساموف قد استقال من وزارة الدفاع الروسية في عام 2009. (RT)