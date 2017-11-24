أردوغان عن إمكانية التواصل مع نظام الأسد : ” كل شيء يعتمد على الظروف .. أبواب السياسة مفتوحة دائماً ” !

24 نوفمبر، 2017
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نفى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حدوث أي اتصال مباشر أو غير مباشر بين بلاده والنظام السوري، إلا أنه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال حدوثه في المستقبل فيما يتعلق بتنظيم “ب ي د” (وحدات الحماية الكردية).

وجاءت تصريحات أردوغان هذه في لقائه مع عدد من الصحفيين أثناء عودته من مدينة سوتشي الروسية التي احتضنت القمة الثلاثية بمشاركته ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، الأربعاء.

وأضاف الرئيس التركي، جواباً على سؤال لأحد الصحفيين حول إمكانية إجراء اتصال بين بلاده والنظام السوري فيما يتعلق بالموقف من الوحدات أن “كل شيء يعتمد على الظروف. من غير المناسب القول أبداً بشكل عام. أبواب السياسة مفتوحة دائما حتى آخر لحظة”.

وبحسب ما أوردت صحيفة “صباح” التركية، فقد أوضح أردوغان أن نظيره الروسي نقل له وجهة نظر بشار الأسد حول تنظيم “ب ي د” مؤكداً أن الأسد هو أيضاً لا يرغب في مشاركة هذا التنظيم في مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده قريباً.

وأشار أردوغان إلى أن أولوية الدول الثلاثة هي وقف إراقة الدماء في سوريا والانتقال إلى الحل السياسي وجمع الأطراف في مؤتمر الحوار الوطني.

ورداً على سؤال حول احتمال صياغة دستور جديد لسوريا وإقامة انتخابات حرة وعادلة فيها، قال أردوغان: “الجميع يسعون لذلك، وسيتم تداول كل هذه الأمور في المؤتمر، وعلى الرغم من أنّ الحديث ما زال مبكراً عن مسألة الانتخابات، إلّا أنه من الممكن أن تقام مراكز اقتراع في تركيا أيضاً من أجل السوريين المقيمين هنا”.

وفيما يتعلق بعفرين، قال الرئيس التركي إنه كان من المهم رؤية مواقف روسيا وإيران من العملية العسكرية التي تسعى تركيا لتنفيذها في هذه المدينة “لتطهيرها من التنظيمات الإرهابية”.

وأضاف: “تتواصل جهود الأصدقاء من أجل إنشاء نقاط مراقبة وتفتيش في عفرين على غرار تلك التي في إدلب، ونحن سنمضي في طريقنا بعزم”.

وأكد أنه “مع عودة سكان مدينة عفرين الأصليين إلى مناطقهم، فإن التركيبة السكانية للمدينة ستعود إلى ما كانت عليه”.

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10 آراء على “أردوغان عن إمكانية التواصل مع نظام الأسد : ” كل شيء يعتمد على الظروف .. أبواب السياسة مفتوحة دائماً ” !”

  1. عندما أعلن الشعب السوري ثورته في درعا 2011 لم يستشير أحد لم يأخذاإذناأحداستمرت الثورة السورية السورية بمطالبها لم تزحزح عليها طيلة 7 السنوات وهي المعجزة الحقيقة هزمت كل ما وقف ضدها وكشفت قناعه مزيف والانتهازيته الشعب السوري اأعلن قراره بي رحيل بشار الجيش واسقاطه سوف يواصل تحقيق هذا الهدف حتى يتحقق مهما كلف من الدماء والألم وخيانات لا أردوغانولا بوتين ولا ترامب ولا خخامنئي ول داعي ولا حالش أوالقسد سوف ييرغبالشعب السوري على قبول بشار المجرم الشعب السوري السيد قراره

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  2. ائتلاف المعارضة السورية . ممكن أن يذهب إلى أوربة . فهو ليس مضطرا لأن يكون سلعة للبيع . لأي أحد.

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  3. مهما تغيرت الدول الأجنبية . لكن ثوابت المعارضة راسخة كالجبال . و لاعلاقة للمعارضة السورية بأي دولة كانت . إلا فيما يخدم حرية الشعب السوري .

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  5. لا غرابة في هذا ! كنت كنت على يقين أن ليس فقط هذا اليوم الذ يقال فيه هذا الكلام قادم لا محالة بل اليوم الذي يلتقي مع الأسد قادم أيضاً ! و من يتذكر تعليقاتي السابقة سيؤكد هذا ليس لأنني أعلم الغيب أو أتنبأ في المندل بل نحن نعرف هذا و لكن ليرى السوريون الذين كانوا ينظرون لأردوغان كمخلصهم و خليفتهم ليروا أي منقلب ينقلبون! أقولها مرة أخرى أن هذه الأنظمة واحدة في إجرامها و لكن الأعداء مختلفون لكل نظام

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    1. خيانة الاكراد اتباع الارهابي اوجلان غيرت بوصلة الدول الداعمة للثورة… ماذا تنتظرون يا خونة من الدول وانتم تطوبزون للنظام وايران وتنبطحون لروسيا وتمصون ا …. الامريكي رغبة منكم بأن تصبحوا اسرائيل ثانية في المنطقة … لا احد ينسى انكم رفعتم علم اسرائيل بجانب علم قردستان المزعومة…
      على كل حال مثل ما ندم براظاني الغبي وسحب الاستفتاء وانتهى هو نفسه سياسيا … أنتم على نفس الطريق … وهذا ما كنت اكتبه باستمرار .. وستعودون لصناديق البويا وتخلعون البدلات المموهة لتلبسوا الشروال وتقضون حياتكم بويجية نهارا وراقصي دبكة سكارى ليلا… والايام تثبت ذلك.

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  6. هل نبارك للسوريين الآن أم ننتظر حتى يتم القاء المرتقب وجهاً لوجه بين بشار و حبيب السوريين أردوغان! سنبارك الآن و سنبارك عند اللقاء و لك مو تكرموا يا سوريين

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  7. قردوغان متل السمسار في البازار وين في بيعة منيحة بيركض وراها ومش فارقة معو لاشعب ولامن يحزنون

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  8. طبعآ الاخونجية كل شيء مباح عندهم .. أما المبادئ فهي ليست موجودة في قواميسهم !! أليس أردوغان هو باع ” حلب ” للروس ؟!

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