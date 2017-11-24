أردوغان عن إمكانية التواصل مع نظام الأسد : ” كل شيء يعتمد على الظروف .. أبواب السياسة مفتوحة دائماً ” !

أردوغان عن إمكانية التواصل مع نظام الأسد : ” كل شيء يعتمد على الظروف .. أبواب السياسة مفتوحة دائماً ” !

نفى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حدوث أي اتصال مباشر أو غير مباشر بين بلاده والنظام السوري، إلا أنه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال حدوثه في المستقبل فيما يتعلق بتنظيم “ب ي د” (وحدات الحماية الكردية).

وجاءت تصريحات أردوغان هذه في لقائه مع عدد من الصحفيين أثناء عودته من مدينة سوتشي الروسية التي احتضنت القمة الثلاثية بمشاركته ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، الأربعاء.

وأضاف الرئيس التركي، جواباً على سؤال لأحد الصحفيين حول إمكانية إجراء اتصال بين بلاده والنظام السوري فيما يتعلق بالموقف من الوحدات أن “كل شيء يعتمد على الظروف. من غير المناسب القول أبداً بشكل عام. أبواب السياسة مفتوحة دائما حتى آخر لحظة”.

وبحسب ما أوردت صحيفة “صباح” التركية، فقد أوضح أردوغان أن نظيره الروسي نقل له وجهة نظر بشار الأسد حول تنظيم “ب ي د” مؤكداً أن الأسد هو أيضاً لا يرغب في مشاركة هذا التنظيم في مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده قريباً.

وأشار أردوغان إلى أن أولوية الدول الثلاثة هي وقف إراقة الدماء في سوريا والانتقال إلى الحل السياسي وجمع الأطراف في مؤتمر الحوار الوطني.

ورداً على سؤال حول احتمال صياغة دستور جديد لسوريا وإقامة انتخابات حرة وعادلة فيها، قال أردوغان: “الجميع يسعون لذلك، وسيتم تداول كل هذه الأمور في المؤتمر، وعلى الرغم من أنّ الحديث ما زال مبكراً عن مسألة الانتخابات، إلّا أنه من الممكن أن تقام مراكز اقتراع في تركيا أيضاً من أجل السوريين المقيمين هنا”.

وفيما يتعلق بعفرين، قال الرئيس التركي إنه كان من المهم رؤية مواقف روسيا وإيران من العملية العسكرية التي تسعى تركيا لتنفيذها في هذه المدينة “لتطهيرها من التنظيمات الإرهابية”.

وأضاف: “تتواصل جهود الأصدقاء من أجل إنشاء نقاط مراقبة وتفتيش في عفرين على غرار تلك التي في إدلب، ونحن سنمضي في طريقنا بعزم”.

وأكد أنه “مع عودة سكان مدينة عفرين الأصليين إلى مناطقهم، فإن التركيبة السكانية للمدينة ستعود إلى ما كانت عليه”.