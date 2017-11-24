الكونغرس الأمريكي يضيف فصيلاً من الحشد الشعبي ناشطاً في سوريا إلى لائحة الإرهاب

الكونغرس الأمريكي يضيف فصيلاً من الحشد الشعبي ناشطاً في سوريا إلى لائحة الإرهاب

تترقب أطراف عديدة داخل العراق وخارجه رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على قانون وصله قبل أقل من أسبوعين من الكونغرس، يطلب فيه الأخير من الرئيس الموافقة على فرض حظر، خلال تسعين يوماً، على قائمة تضم فصائل مسلحة اعتبرها المشرعون الأمريكيون “جماعات إرهابية”.

وللمرة الأولى، تتضمن قائمة أمريكية فصيلاً من الحشد الشعبي العراقي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وهو “حركة المقاومة الإسلامية”، المعروفة باسم “النجباء”، بقيادة أكرم الكعبي، المرتبط بعلاقات وثيقة مع إيران.

وتحت عنوان “قانون الكونغرس الأمريكي (بمجلسيه) لفرض الحظر على وكلاء إيران في المنطقة خلال عام 2017″، قال الكونغرس، في تقرير على موقعه الإلكتروني يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إن “النجباء” يتلقى التسليح والتدريب من فيلق القدس الإيراني، والاستشارة من جماعة “حزب الله” اللبنانية الموالية لطهران.

وأضاف الكونغرس أن حركة “النجباء أوفدت مقاتليها إلى سوريا للدفاع عن نظام بشار الأسد، ومن ضمن عملياتها هي محاصرة مدينة حلب (شمالي سوريا)، سنة 2016.”

واتهم زعيم “النجباء”، أكرم الكعبي، باستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد التي تضم المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية، إبان الاحتلال الأمريكي للعراق، عام 2008.

ولدى “النجباء” قرابة تسعة آلاف مسلح، يقاتلون بجانب الحكومة العراقية ضد تنظيم “داعش”، ويقاتلون في الجانب الآخر من الحدود بجانب النظام السوري ضد “داعش” وفصائل المعارضة السورية. (ANAODLU)