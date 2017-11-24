اللاذقية : انتحار فتاة قاصر شنقاً .. و السبب خطيبها

قالت وسائل إعلام موالية، إن فتاة قاصر انتحرت في مدينة اللاذقية يوم الجمعة (17/11)، وسط تضارب الأنباء عن الأسباب التي دفعتها لذلك.

وذكرت قناة “شامنا” التابعة للنظام أن “رشا جمال ياسين” (16 عاماً) انتحرت في منزلها، بعد أن قام خطيبها بفسخ الخطبة لـ “أسباب شخصية”، ما أدى لتعرضها لصدمة نفسية أدت لانتحارها شنقاً.

ونقلت القناة عن مختار “حي قنينص”، محمد عبد الرحيم، قوله إن الفتاة تعيش مع شقيقها (13 عاماً)، ووالدها متوفي، فيما تعيش والدتها في لبنان.

وأضاف أن “من اكتشف الحادثة هي أخت الفتاة المنتحرة وزوجها حيث دخلا إلى المنزل بعد انقطاع تواصلهم معها لساعات”.

وخلافاً لما أوردت القناة، تداولت صفحات موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن سبب انتحار الفتاة هو مقتل خطيبها العنصر في قوات النظام، في حرستا بدمشق.

ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة المعلومة الأخيرة من مصادر مستقلة أو موثوقة.