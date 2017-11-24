المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان : إدانة ” جزار البوسنة ” رسالة تحذير لبشار الأسد

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، يوم الأربعاء، إن إدانة القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية تعتبر تحذيرا إلى زعماء آخرين مثل بشار الأسد.

وفي وقت سابق اليوم قضت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة بإدانة ملاديتش في 10 من 11 اتهاما موجها له منها قتل 8 آلاف رجل وصبي مسلم في سربرنيتشا وحصار العاصمة البوسنية سراييفو حيث قتل أكثر من 11 ألف مدني في قصف وبنيران قناصة على مدى 43 شهرا.

وأبلغ الأمير زيد بن رعد، الذي عمل للأمم المتحدة في يوغوسلافيا السابقة في التسعينيات، رويترز أنه انتظر طويلا حتى صدور حكم السجن مدى الحياة على ملاديتش.

وأضاف قائلا “ملاديتش مثال للشر ومحاكمة ملاديتش مثال للعدالة الدولية”.

وقال الأمير إن قضية ملاديتش تظهر أن العدالة ستلاحق زعماء آخرين سحقوا حقوق الإنسان.

وأضاف “مرور الوقت لا يعني أي حماية. في نهاية المطاف آمل بأن تتم محاسبة كل أولئك الذين دبروا هذه الفظائع المروعة في أرجاء العالم، أمام القضاء وسيحصل ضحايا تلك الجرائم على العدالة”.

وسئل عما إذا كان ذلك سيشمل الأسد فقال “نعم”.

وقال باولو بينيرو رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا العام الماضي إن نطاق الوفيات في السجون يشير إلى أن نظام الأسد مسؤول عن استخدام “الإبادة كجريمة ضد الإنسانية”. (REUTERS)