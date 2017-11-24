بثينة شعبان : حان الوقت لوقف العنف و إلقاء المعارضة لأسلحتها

24 نوفمبر، 2017
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قالت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية لبشار الأسد اليوم الخميس إن محادثات السلام المزمع عقدها بين الأطراف السورية لن تنجح إلا إذا أنهت جماعات المعارضة حربها ضد الحكومة.

وأضافت بثينة في تصريحات لوكالة أنباء روسية نقلتها وسائل إعلام رسمية سورية، الخميس “إن نجاح المؤتمر يعتمد على إدراك جماعات المعارضة المختلفة أن الوقت قد حان لوقف العنف وإلقاء أسلحتها والانخراط في حوار وطني يؤدي إلى تسوية شاملة لجميع المسائل المتصلة بالأزمة الراهنة”.

وقالت بثينة شعبان إن الحكومة مستعدة لإجراء حوار مع كل من يؤمن بالحل السياسي مضيفة أن رغبة المعارضة أو حتى قدرتها على الانخراط في عملية سياسية حقيقية لم تتضح بعد. (REUTERS)

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رأيان على “بثينة شعبان : حان الوقت لوقف العنف و إلقاء المعارضة لأسلحتها”

  1. ليش ما انتو تلقو اسلحتكم؟؟ شو مفكرين الدنيا سايبة هدول ههههههههه
    القو اسلحتكم وخلي يندعس عليكم متل الفلسطينيين باسرائيل ههه
    لا شكرا

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  2. حمالة الحطب النتنة.
    الموهبة الوحيدة، انها تقاقي.
    رغم وجود الاف السوريين، بأوربا عرفت ٦ طلاب علوية ٣ منهن اشتغلوا بالسفارة العلوية.

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