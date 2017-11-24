بسمة قضماني تكشف تفاصيل الاتفاق مع منصتي موسكو و القاهرة و تشكيل ” وفد موحد ” في مفاوضات جنيف

بسمة قضماني تكشف تفاصيل الاتفاق مع منصتي موسكو و القاهرة و تشكيل ” وفد موحد ” في مفاوضات جنيف

أعلنت قوى المعارضة السورية المجتمعة في الرياض الجمعة أنها اتفقت على إرسال وفد موحد إلى الجولة المقبلة من محادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة والمقرر إقامتها الأسبوع المقبل.

وجاء الاتفاق على إرسال وفد موحد في خضم حراك دولي تقوده روسيا بشكل رئيسي في محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع بعد سلسلة إنجازات ميدانية لقوات النظام السوري على حساب الفصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية في آن معا.

وقالت بسمة قضماني عضو الائتلاف السوري المعارض في مؤتمر صحفي في ختام اليوم الثاني من محادثات قوى المعارضة في الرياض إن هذه القوى ستستكمل محادثاتها في الساعات المقبلة للخروج بهيئة تفاوضية موحدة تضم 50 شخصا يمثلون كل أطياف المعارضة.

وأوضحت “اتفقنا مع المنصتين (القاهرة وموسكو) على تشكيل وفد واحد للمشاركة في المفاوضات المباشرة في جنيف”، مضيفة “اتفقنا تقريبا على الإعداد والمكونات لكننا سنستكمل (الجمعة) التشكيلة النهائية لهذا الوفد”.

ويشارك في اجتماع الرياض نحو 140 شخصا يتوزعون بين المعارضة الرئيسية الممثلة خصوصا بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وبين ممثلين عن منصة القاهرة التي تضم مجموعة معارضين مستقلين، ومنصة موسكو القريبة من روسيا.

وفي السابق شاركت المعارضة الرئيسية، ومنصة موسكو، ومنصة القاهرة، بثلاثة وفود مستقلة في جولات محادثات جنيف في العامين الأخيرين. ومن المقرر أن تعقد الجولة المقبلة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

وذكرت قضماني أن الهيئة التفاوضية الموحدة تتألف من 50 شخصية تمثل كل أطياف المعارضة السورية، مؤكدة أن المعارضة تريد التفاوض بشكل مباشر.

ويشكل مصير بشار الأسد العقبة الرئيسية التي اصطدمت بها جولات المفاوضات كافة بين النظام ومعارضيه، مع رفض النظام المطلق النقاش في هذا الموضوع فيما تمسكت به المعارضة كمقدمة للانتقال السياسي.

واجتمعت قوى المعارضة السورية في الرياض وسط ضغوط للقبول بتسوية تستثني التطرق إلى مصير بشار الأسد، بحسب ما أفاد مراقبون ومحللون.

وتمت قراءة بيان ختامي مقتضب في المؤتمر الصحفي، جاء فيه أن المجتمعين في الرياض أكدوا على ضرورة “خروج نظام بشار الأسد من الحكم”، إلا أن منصة موسكو “تحفظت على ذلك”.

من جهته قال عضو الائتلاف المعارض هشام مروة لوكالة فرانس برس “كان هناك سابقا حديث عن قبول بالأسد بالمرحلة الانتقالية، ولكن نص البيان يتكلم عن عدم قبول هذا الأمر”.

وتابع “لا توجد أي تنازلات، هذا الحديث جزء من حملة دعائية روج لها النظام”.

وعن مؤتمر سوتشي قالت قضماني “لم يحدد موعد له ولم تتضح لنا ملامحه ولا أهدافه ولا نعلم ما هي مرجعية هذا المؤتمر (…) نحن نجهز أنفسنا للذهاب إلى جنيف”.

وأكد معارض شارك في جلسات المباحثات في العاصمة السعودية لفرانس برس من دون ذكر اسمه أن “جو المؤتمر بشكل عام رافض لسوتشي”. (AFP)