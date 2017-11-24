تركيا : تحسن العلاقات مع ألمانيا بعد عام من التوتر

تركيا : تحسن العلاقات مع ألمانيا بعد عام من التوتر

قال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا للصحافيين في إسطنبول الخميس، إن العلاقات التركية الألمانية تتحسن، و”بدأت في العودة إلى طبيعتها”.

وقال ماهر أونال:”لا نريد أي مشاكل مع ألمانيا”.

وكانت العلاقات بين البلدين توترت لأكثر من عام وسط خلافات عديدة.

وتأتي التصريحات في وقت تناضل فيه الأحزاب الألمانية لتشكيل ائتلاف بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وشدد أونال على أن عزم تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو” شراء نظام الدفاع الجوي إس 400 من روسيا، أمر يتعلق بالاحتياجات الأمنية للبلاد.

وقال أونال: “يتعين أن تكون الدول مستقلة عندما يتعلق الأمر بصناعتها الدفاعية الخاصة بها” و إن:”اتفاقنا المتعلق بمنظومة إس 400 ليس اتفاقاً ضد الناتو إطلاقاً”.

وعن الوضع في سوريا، قال أونال إن أنقره رسمت خطين أحمرين، الأول أن تركيا لن تجلس في أي منتدى مع الميليشيات الكردية السورية الرئيسية المعروفة باسم “قوات حماية الشعب الكردي”، والثاني ضمان وحدة إقليم البلد المجاور.

وجاءت تصريحات أونال بعد يوم من قمة ثلاثية في سوتشي بروسيا، اتفق فيها الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، على مواصلة جهود خفض العنف.(DPA)