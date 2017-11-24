تعرف على وصفة قشر الرمان للتخلص من 3 كيلو في الأسبوع

تعرف على وصفة قشر الرمان للتخلص من 3 كيلو في الأسبوع

للرمان فوائد كثيرة و ايضاً قشره له فوائد لا تحصى لإنقاص الوزن.

فيما يلي وصفة تساعدك على حرق الدهون أي 3 كيلو في الأسبوع من قشر الرمان :

– المكونات:

ملعقة صغيرة من قشر الرمان المجفف والمطحون+ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبروش+حفنة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر+حفنة صغيرة من أوراق النعناع.

– طريقة التحضير:

في وعاء معدني يحتوي على كوبين من الماء، أضيفي المكونات جميعها وضعي الوعاء على النار ثم اتركيه ليغلي, بعد ذلك قومي بتصفية الوصفة، وانتظري حتى تبرد قليلاً قبل أن تستهلكيها.

اشربي الخلطة صباح كل يوم قبل الفطور ولاحظي الفرق خلال أسبوع.