شرطة بابوا غينيا تعتقل العشرات في مركز احتجاز المهاجرين بجزيرة مانوس

شرطة بابوا غينيا تعتقل العشرات في مركز احتجاز المهاجرين بجزيرة مانوس

اعتقلت الشرطة وسلطات الهجرة في بابوا غينيا الجديدة، الخميس، عدة رجال في مركز احتجاز المهاجرين الذي أمرت أستراليا بإغلاقه في جزيرة مانوس.

ومن بين المعتقلين، بهروز بوتشاني، وهو أحد أبرز المدافعين عن البقاء داخل مركز الاحتجاز.

وقال بوتشاني عبر حسابه بموقع تويتر في وقت سابق إن الشرطة دخلت المركز “ودمرت كل شيء فيه .. وألقت متعلقاتنا في سلال القمامة”.

وقال اثنان من اللاجئين بالمركز، إن السلطات أمرت من هم بداخل المركز بالمغادرة في غضون ساعات.

ويوجد نحو 400 رجل داخل المركز منذ 31 تشرين أول/أكتوبر. (DPA)