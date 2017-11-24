فرانس برس : الرئيس السوداني يُطالب روسيا بحماية بلاده من ” عدائية أمريكا “

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، * الخميس، في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن السودان: يحتاج للحماية في مواجهة التصرفات العدائية الأمريكية، رغم رفع واشنطن أخيراً الحظر الذي فرضته على بلاده طيلة عشرين عاماً”.

وقال البشير في منتجع سوتشي على ضفاف البحر الأسود: “نعتقد أن ما حصل في بلادنا هو كذلك نتيجة السياسة الأمريكية”، مضيفاً أن بلاده في:”حاجة للحماية من التصرفات العدائية الأمريكية بما فيها في منطقة البحر الأحمر”. وأبدى عزمه على بحث هذه المسالة مع روسيا.

وأضاف البشير أن: “الوضع في البحر الأحمر يُثير قلقنا، ونعتقد أن التدخل الأمريكي في تلك المنطقة يمثل مشكلة أيضاً، ونريد التباحث في هذا الموضوع من منظور استخدام القواعد العسكرية في البحر الأحمر”.

وأكد في لقائه ببوتين أن “مواقفنا من سوريا متطابقة ونرى أن السلام غير ممكن دون الرئيس بشار الأسد”، معتبراً: “ما يحدث في سوريا هو نتيجة التدخل الأمريكي هناك”.

ومن جهته، قال بوتين: “إننا واثقون من أن زيارتكم الأولى إلى روسيا ستكون مفيدة جداً وستساهم في تعزيز العلاقات الثنائية”.

ومن جهة أخرى، أعرب البشير عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون العسكري مع موسكو لـ: “تحديث عتاد قواتنا المسلحة”، مشيراً إلى أن “السلاح الذي نمتلكه روسي الصنع”.

وهي أول زيارة يقوم بها البشير إلى روسيا، وتأتي بعد رفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً الحظر المفروض على السودان.

وقررت واشنطن في أكتوبر(تشرين الأول) رفع بعض العقوبات المفروضة على السودان، لكنها أبقت على الخرطوم على لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب.

وفرضت واشنطن عقوباتها المالية في 1997 بعد اتهام السودان بدعم جماعات إسلامية متطرفة.

يُذكر أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن أقام في السودان بين 1992 و1996.(AFP)