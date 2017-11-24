في فنلندا .. خبز مصنوع من مسحوق ” صراصير الليل ” ! ( صور )

بلغت مساعي مخبز فنلندي للتجديد في منتجاته مدى غير معتاد، إذ طرح ما وصفه بـ “أول رغيف في العالم تدخل الحشرات في إنتاجه”.

ويحتوي الرغيف الذي يصنع من مسحوق #صراصير الليل المجففة والطحين والبذور على نسبة من البروتين أكثر من الخبز العادي بفضل مسحوق الحشرات.

ويحتوي الرغيف الواحد على نحو 70 صرصورا ويباع بما يصل إلى 3.99 يورو (4.72 دولار) مقارنة مع اثنين إلى ثلاثة يورو للرغيف العادي.

وقال مدير المخبز: “يقدم للمستهلك مصدرا جيدا للبروتين ويمنحه وسيلة سهلة للاعتياد على الأطعمة المعتمدة على الحشرات”.

وفي العديد من الدول الغربية تزايد الاهتمام بالحشرات كمصدر للبروتين بسبب زيادة المطالبات بالاعتماد على مصادر إضافية للغذاء وبمعاملة الحيوانات بطريقة أكثر رحمة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني انضمت فنلندا لخمس دول أوروبية أخرى، هي بريطانيا وهولندا وبلجيكا والنمسا والدنمرك، في السماح بتربية وتسويق الحشرات لاستخدامها في الطعام.

وقالت سارة وهي طالبة من هلسنكي بعد أن تذوقت المنتج الجديد “لا أشعر بالفرق.. طعمه مثل الخبز العادي”.

وأكل الحشرات أمر شائع في عدة أنحاء من العالم. وقدرت الأمم المتحدة العام الماضي أن ملياري شخص على الأقل يتناولون الحشرات، وأن ما لا يقل عن 1900 نوع من الحشرات يستخدم كطعام.

وفي الدول الغربية بدأت الحشرات الصالحة للأكل في جذب الاهتمام في أسواق راقية، خاصةً بين من يبحثون عن أغذية خالية من الغلوتين أو يريدون حماية البيئة، إذ تستهلك تربية الحشرات أرضا ومياها وتغذية أقل من تربية الحيوانات. ( REUTERS )