#مؤتمر_المعارضة_السورية: تشكيل وفد من 50 عضواً للمشاركة في مفاوضات جنيف.. والتأكيد على خروج بشار #الأسد من العملية السياسية (العربية)
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