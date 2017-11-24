#مؤتمر_المعارضة_السورية: تشكيل وفد من 50 عضواً للمشاركة في مفاوضات جنيف.. والتأكيد على خروج بشار #الأسد من العملية السياسية (العربية)

24 نوفمبر، 2017
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