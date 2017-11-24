مسؤول روسي : ” الأمريكيون وقحون .. ينتحلون شخصية صاحب الشقة في سوريا ” !

اعتبر فلاديمير شامانوف رئيس لجنة مجلس “الدوما” الروسي لشؤون الدفاع، أن نية واشنطن الاحتفاظ بقواتها في سوريا بعد تطهيرها من “داعش” سوف يعرقل التسوية السورية في ما بعد الحرب.

وفي حديث للصحفيين، قال شامانوف: “إذا ما أردنا توصيف النوايا الأمريكية بلغة سهلة ومفهومة، فهي ليست إلا وقاحة من العيار الثقيل، وهم بذلك، أي الأمريكان، ينتحلون شخصية صاحب الشقة”.

وأضاف أن التسوية في سوريا في مرحلة ما بعد القضاء على الإرهاب، سوف تبقى هنا لجملة من العوامل ولممارسات القوى الثالثة، أي الولايات المتحدة.

وسبق لجيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي، وأعلن مؤخرا أن قوات بلاده لن تنسحب من الأراضي السورية قبل انتهاء عملية جنيف، وإتمام التسوية في سوريا.

وفي حديث للصحفيين قال: “لن نقدم ببساطة الآن على الانسحاب من سوريا، ولن ننسحب قبل بدء ظهور نتائج جنيف، وسوف نجلي بعض قواتنا عن سوريا، إلا أننا سنربط ذلك بحزمة من الشروط”. (RT)