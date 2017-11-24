مغامر أمريكي يطلق نفسه من صاروخ ليثبت أن الأرض مسطحة !

في محاولة لإثبات أن الأرض مسطحة بخلاف جميع النظريات العلمية التي تؤكد على كرويتها، يخطط مغامر أمريكي لإطلاق نفسه من صاروخ، صنعه بنفسه من الخردة لارتفاع 1800 قدم.

ويقول مايك هوغز (61 عاماً) إن رحلته في الصاروخ بسرعة 500 ميلاً في الساعة، لن تتسبب بمقتله، وستكون خطوة أولى، في برنامجه الطموح، لإثبات أن الأرض مسطحة، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

ويهدف هوغز الذي يعمل كسائق سيارة ليموزين، للوصول إلى ارتفاع أميال عن سطح الأرض، وذلك حتى يتمكن من تصوير الكرة الأرضية، والحصول على دليل بأنها مسطحة وليست كروية.

وقال هوغز خلال حملة لجمع التبرعات لتمويل مشروعه، بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “ستنهي هذه الرحلة الاعتقاد السائد بأن الأرض كروية”. ووعد هوغز جمهوره بانه سيكشف المؤامرة التي قامت بها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، من خلال صاروخه الذي يعمل بالبخار، والذي سيطلق من منزل متنقل في ولاية كاليفورنيا.

وليست هذه المرة الأولى التي يبني فيها هوغز صاروخاً، حيث سبق وأن بنى أول صاروخ له في عام 2014، وطار لمسافة ربع ميل. وفي حين لا توجد أي دلائل مؤكدة على تسطح الأرض، يعتقد المروجون لهذه الفرضية، أنها على شكل قرص مسطح محاط بالجليد، ويأمل هوغز من خلال صاروخه الذي وصلت تكلفته إلى 20 ألف دولار بأن يتمكن من تقديم دليل على ذلك.