منصة موسكو من الرياض : نعترض على الفقرة المتضمنة ضرورة رحيل ” بشار الأسد “

24 نوفمبر، 2017
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أعربت رئاسة “منصة موسكو” عن احتجاجها واعتراضها على فقرتين من البيان الختامي لاجتماع المعارضة السورية الموسع في العاصمة السعودية الرياض.

ونشر حزب الإرادة الشعبية، بزعامة قدري جميل، بيانا على موقعه جاء في أن ممثل المنصة في اجتماع الرياض، علاء عرفات والذي حضر بصفة مراقب، سجل اعتراضه على فقرتين من البيان الختامي للاجتماع.

وأضاف البيان أن الاحتجاج كان على الفقرة المتضمنة ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، معتبرا أن “هذا شرط مسبق ينسف العملية التفاوضية من بدايتها وأساسها”. وتابع أن عرفات “سجل اعتراضه على فقرة ثانية متعلقة بإيران، و”التي تقفز فوق كون هذه الدولة أحد الضامنين في أستانا، ولا تفيد الفقرة سوى توتير الوضع”.

وأكد البيان أن “البيان الختامي الذي صدر، لم يشر إلى اعتراضات منصتنا، ولذلك فإننا غير ملزمين بهذا البيان”، مضيفا أن “منصة موسكو ستتابع نضالها من أجل الحل السياسي القادم والقريب رغما عن المتشددين في جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية”.(RT)

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10 آراء على “منصة موسكو من الرياض : نعترض على الفقرة المتضمنة ضرورة رحيل ” بشار الأسد “”

  2. هدا مؤيد للنظام اكثر من النظام نفسه ، مين هالحيوان اللي سماه معارض ، بشو انت معارض ياغدري قبيح ؟ يعني هل يقبل الروس بإدخال شخص سوري معارض لبقاء بشار مع وفد النظام ويفاوض باسم النظام ، هدا قدري جميل عفوا غدري قبيح وشلته آباره عن عناصر مخابرات الروس بدهن يدحشوهن بوفد المعارضة حتى تميل الكفة لصالح بقاء النظام ، لعبة مكشوفة

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  4. الروس قسموا وفد النظام المفاوض لقسمين قسم يمثل وفد النظام والقسم الثاني اللي بيتراسه قدري جميل يفاوض مع وفد المعارضة وهيك لما بدو يشكلوا مجلس انتقالي رح يكون خمسين بالمئة معارضة وخمسين بالمئة نظام لكن وفد المعارضةبيكون فيه حوالي عشرة او عشرين بالمئة من وفد النظام الثاني الذي يتراسه قدري وهيك بيكون شي سبعين بالمئة للنظام وهدول حيصوتو على ترشح بشار من جديد ، لعبة روسية إيرانية مفضوحة

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  5. واضحة المؤامرة الروسية القذرة . عبر منصة المخابرات الروسية .
    المشكلة انه من الخطأ ذكر اسم مثير للاشمئزاز كاسم الاسد حتى مزاحا . من أي طرف كان .

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  6. هي الأفلام والانشقاقات والمنصات التي لايصدقها غير الدول متل ايران وروسيا وهلق السعوديه …. مسرحيات سخيفه من صنع مخابرات روسيا وإيران ومفاوضات لاتقدم ولاتأخر ويلّي مو مصدق يلي حيصير وما يتحضر : مصر مثال حي امام الجميع…

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