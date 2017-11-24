منصة موسكو من الرياض : نعترض على الفقرة المتضمنة ضرورة رحيل ” بشار الأسد “

أعربت رئاسة “منصة موسكو” عن احتجاجها واعتراضها على فقرتين من البيان الختامي لاجتماع المعارضة السورية الموسع في العاصمة السعودية الرياض.

ونشر حزب الإرادة الشعبية، بزعامة قدري جميل، بيانا على موقعه جاء في أن ممثل المنصة في اجتماع الرياض، علاء عرفات والذي حضر بصفة مراقب، سجل اعتراضه على فقرتين من البيان الختامي للاجتماع.

وأضاف البيان أن الاحتجاج كان على الفقرة المتضمنة ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، معتبرا أن “هذا شرط مسبق ينسف العملية التفاوضية من بدايتها وأساسها”. وتابع أن عرفات “سجل اعتراضه على فقرة ثانية متعلقة بإيران، و”التي تقفز فوق كون هذه الدولة أحد الضامنين في أستانا، ولا تفيد الفقرة سوى توتير الوضع”.

وأكد البيان أن “البيان الختامي الذي صدر، لم يشر إلى اعتراضات منصتنا، ولذلك فإننا غير ملزمين بهذا البيان”، مضيفا أن “منصة موسكو ستتابع نضالها من أجل الحل السياسي القادم والقريب رغما عن المتشددين في جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية”.(RT)