وزير الداخلية الألماني يدعو لتمديد تعليق ” لم شمل” عائلات اللاجئين

دعا وزير الداخلية الألماني توماس دي مزيير، اليوم الخميس، إلى تمديد التعليق المفروض على “لم شمل” عائلات اللاجئين الحائزين على حماية ثانوية (إقامة مؤقتة) في البلاد.

وفي 2016 مرر البرلمان الألماني، قانوناً بتعليق لم شمل اللاجئين الحائزين على حماية ثانوية في البلاد، مع عائلاتهم المقيمين في بلادهم الأصلية، لمدة عامين تنتهي في مارس/آذار 2018.

وقال دي مزيير، المنتمي للاتحاد المسيحي “يتعين عدم استئناف عمليات لم شمل اللاجئين الحائزين على حماية ثانوية، مع عائلاتهم المقيمين في بلادهم الأصلية”.

وأعرب عن أمله في توصل البرلمان لحل يحول دون انتهاء العمل بالتعليق الحالي لعمليات لم الشمل، وفق ما نقلته صحيفة “دي فيلت” الألمانية الخاصة.

ومضى قائلًا “مازال لدينا وقت لبناء أغلبية برلمانية داعمة لتمديد تعليق عمليات لم الشمل هذا يعزز السلام في بلادنا بدلًا من الانقسام”.

دي مزييز قال أيضًا “لا يجب أن نعتمد على حزب البديل لأجل ألمانيا داخل البرلمان”.

وأوضح “لا يمكن أن يشارك البديل قي المبادرات وبناء الأغلبيات الداعمة للقوانين داخل البرلمان”.

ويؤكد دي مزيير بذلك موقف الاتحاد المسيحي الرافض لأي تحالف مع البديل داخل البرلمان بسبب برنامجه اليميني المتطرف.

ويمنع التعليق المفروض على لم شمل اللاجئين حتى مارس/آذار المقبل 113 ألف لاجئ، بينهم 94 ألف سوري، حاصلين على الحماية الثانوية من استقدام عائلاتهم إلى ألمانيا.

والحماية الثانوية لا ترقى إلى وضع اللجوء، فهمي بمثابة إقامة مؤقتة تمنح لشخص لا ترى السلطات أنه يستحق الوضعية الكاملة للاجئ (إقامة دائمة)، لكنها تخشي إعادته لبلده الأصلي خوفًا على حياته.(ANADOLU)