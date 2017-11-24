ولي عهد السعودية يصف خامنئي بـ ” هتلر الشرق ” و يكشف عن تفاصيل التسوية مع رجال الأعمال و الأمراء المعتقلين

ولي عهد السعودية يصف خامنئي بـ ” هتلر الشرق ” و يكشف عن تفاصيل التسوية مع رجال الأعمال و الأمراء المعتقلين

قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتشبيه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي بالزعيم النازي أدولف هتلر، واعتبر أن “سياسة الاسترضاء” لا تجدي نفعا مع طهران، وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة صحافية مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وقال الأمير محمد (32 عاما) لصحيفة “نيويورك تايمز” إن خامنئي “هتلر الشرق الأوسط الجديد”، مضيفا “تعلمنا من أوروبا أن سياسة الاسترضاء لا تجدي نفعا. لا نريد أن يكرر هتلر إيران الجديد في الشرق الأوسط ما حدث في أوروبا”.

وذكر الأمير محمد في المقابلة أن حملة “مكافحة الفساد” تشمل مئتي شخصية، مشيرا إلى أن الهيئة التي يقودها وتتولى القضية، تقوم بعرض ملفات على هذه الشخصيات تثبت، بحسب ما يقول، تورطهم في قضايا فساد.

ورجح أن يوافق 95 بالمئة من هؤلاء الأشخاص على التوصل إلى تسوية، مشيرا إلى أن واحدا بالمئة منهم فقط تمكنوا من إظهار براءتهم، بينما فضل الأربعة بالمئة الباقون اللجوء إلى القضاء.

وقال إن مجموع المبالغ التي قد تنقل من حسابات هؤلاء إلى خزينة الدولة بعد التسوية المحتملة قد تصل إلى نحو 100 مليار دولار.

وتثير التوقيفات والتحقيقات مع الأمراء مخاوف من ردود فعل داخلية، بحسب مراقبين، إلا أن الأمير محمد، وهو نجل الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد للصحيفة أن “غالبية أعضاء الأسرة” الحاكمة تقف خلفه. (AFP)