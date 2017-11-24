BBC : تعرف على رابع قوة عسكرية في العالم

BBC : تعرف على رابع قوة عسكرية في العالم

كوريا الشمالية هي رابع قوة عسكرية على المستوى العالمي من حيث عدد القوات المسلحة والأسلحة التقليدية التي في ترسانتها العسكرية حسب تقديرات الخبراء.

وحتى إذا وضعنا جانبا قدرات بيونغيانغ النووية فإن أي مواجهة عسكرية تندلع بين شطري شبه الجزيرة الكورية ستكون لها عواقب مدمرة بسبب القوة النارية الهائلة التي تمتلكها كوريا الشمالية.

وتبلغ مساحة كوريا الشمالية 120 ألف كيلو متر مربع بينما بلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة حسب احصاءات 2016. ويبلغ تعداد القوات المسلحة مليون ومئة ألف جندي أي ما يمثل نحو 5 في المئة من السكان.

والتجنيد إلزامي وتبلغ مدة التجنيد 10 سنوات للرجال وسبع سنوات للنساء عند بلوغهم الثامنة عشر من العمر أو عند الانتهاء من الدراسة. ويمضي المجندون فترة الخدمة اما في صفوف القوات المسلحة أو في المصانع والمعامل.

جنود الاحتياط

وبلغ متوسط انفاق كوريا الشمالية العسكري ثلاثة مليارت ونصف مليار خلال الفترة ما بين 2004 إلى 2014 حسب بيانات وزارة الدفاع الأمريكية. وتتراوح نسبة السكان المدرجين على قائمة الجنود الاحتياطيين أو الذين يخدمون في وحدات شبه عسكرية ما بين 25 إلى 30 في المئة من السكان.

وتنتج كوريا الشمالية حاليا كل ما تحتاجه من أسلحة تقريبا وهي عبارة عن نسخ طورتها بناء على نماذج من الأسلحة السوفييتة أو الصينية التي كانت بحوزتها خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وقامت بتطوير صواريخ باليستية مضادة للسفن تطلق من البر خلال الأعوام القليلة الماضية.

تمتلك القوات البرية الكورية عددا كبيرا من قوات المشاة الخفيفة تدعمها قوات مدرعة خفيفة وثقيلة إلى جانب مدفعية ثقيلة بينها مدافع بعيدة المدى وراجمات صواريخ تصل مداها الى العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وخلال العروض العسكرية التي جرت عام 2015 تم عرض راجمة صواريخ متحركة عيار 240 مم بثمانية قاذفات.

تمتلك كورية الشمالية 1300 طائرة تعود إلى الحقبة السوفييتية مخصصة لأغراض دفاعية وتقديم الدعم للقوات البرية. وأحدث الطائرات الكورية هي ميغ 29 التي حصلت عليها من الإتحاد السوفيتي السابق في ثمانينيات القرن الماضي إلى جانب طائرات ميغ 23 وسوخوي 25.

وتشكل أنظمة الدفاع الجوي السوفيتية من طراز سام 2 وسام 3 وسام 4 وسام 13 وسام 7 عماد الدفاع الجوي لكوريا الشمالية.

القوات البرية

عدد الأفراد : 950 الف

دبابات: 4200

عربات مدرعة: 2200

مدفعية ميدان: 8600

راجمات صواريخ : 5500

القوات الجوية

عدد الأفراد : 110 آلاف

طائرات مقاتلة: أكثر من 800

طائرات عمودية ( هيلكوبتر) 300

طائرات نقل: أكثر من 300

القوات البحرية

عدد الافراد: 60 ألفا

غواصات: 70

سفن دورية: 430

سفن إنزال بري: 250

سفن الغام بحرية: 20

سفن اسناد ودعم: 40

وتمتلك كوريا ترسانة كبيرة من الصواريخ من مختلف الأنواع يتراوح مداها ما بين 75 الى 3400 ميل وبعضها قادر على الوصول إلى الأراضي الأمريكية. (BBC)