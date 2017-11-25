أردوغان: قمة #سوتشي هي نتيجة للجهود الرامية إلى منع المأساة الإنسانية في #سوريا وتأسيس الظروف الأكثر عدالة بالنسبة لمستقبل المنطقة

25 نوفمبر، 2017
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رأي واحد على “أردوغان: قمة #سوتشي هي نتيجة للجهود الرامية إلى منع المأساة الإنسانية في #سوريا وتأسيس الظروف الأكثر عدالة بالنسبة لمستقبل المنطقة”

  1. يا اردوغان أكثر من هيك ماسي جوع وحصار وبتجلس مع المجرم الروسي والمجرم الإيراني أهل الغوطة يموتون بسبب جحشنتك هل تعلم دماءهم برقبتك يا اردوغان

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