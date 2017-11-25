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أردوغان: قمة #سوتشي هي نتيجة للجهود الرامية إلى منع المأساة الإنسانية في #سوريا وتأسيس الظروف الأكثر عدالة بالنسبة لمستقبل المنطقة