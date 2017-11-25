انتقادات دولية لإيران بسبب حكم بالإعدام على طبيب مرموق

انتقادات دولية لإيران بسبب حكم بالإعدام على طبيب مرموق

تواجه إيران انتقادات دولية بسبب الحكم بالإعدام على طبيب مرموق.

فقد ذكرت صحيفة “هايلبرونر شتيمه” الألمانية، الصادرة السبت، أن طهران تسلمت في نهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضي مذكرة احتجاج مشتركة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تندد بالحكم بالإعدام على الطبيب أحمد رضا جلالي (46 عاما).

كما تسلم السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة بيانا مشتركا من 75 حائزا على جائزة نوبل يطلبون فيه الإفراج عن جلالي.

وبعثت “لجنة العلماء المهتمين”، وهي منظمة دولية مستقلة معنية بحقوق الإنسان والحرية العلمية للباحثين والعلماء، بخطاب للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وساسة أوروبيين آخرين لمطالبتهم بالدعم للإفراج عن جلالي.

وذكرت الصحيفة أن ديوان المستشارية في برلين أكد وصول الخطاب، مضيفة أنه يتردد في وزارة الخارجية الألمانية أن هناك متابعة لقضية جلالي “باهتمام بالغ وقلق كبير”.

تجدر الإشارة إلى أن جلالي مقيم في الأساس في السويد ويعمل في إيطاليا وبلجيكا، وتم القبض عليه في نيسان/ أبريل عام 2016 خلال زيارته لموطنه إيران.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن جلالي حُكم عليه بالإعدام خلال محاكمة غير نزيهة على الإطلاق بتهمة “إفساد الأرض” واتهامات أخرى بالتجسس.

وأضافت المنظمة أن حكم الإدانة يستند إلى اعترافات أدلى بها جلالي تحت وطأة التعذيب والتهديد، بحسب ما نقل عنه.(DPA)