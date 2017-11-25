بشير السودان : روسيا تدخلت في سوريا بالوقت المناسب .. و لا تسوية دون بشار الأسد

بشير السودان : روسيا تدخلت في سوريا بالوقت المناسب .. و لا تسوية دون بشار الأسد

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، ان خسارة سوريا كانت حتمية مع التدخل الأمريكي فيها، لكن تدخل روسيا في الوقت المناسب أنقذ سوريا.

وخلال زيارته لموسكو ولقائه الرئيس الروسي، يوم الخميس، قال البشير: “نحن نعتبر أن ما يحصل اليوم في سوريا هو نتيجة التدخل الأمريكي، ولا تسوية سياسية من دون بشار الأسد”.

وبشأن الوضع في المنطقة، أضاف: “إن السودان يراقب الوضع في البحر الأحمر والتدخل الأميركي في الوضع بمثابة مشكلة، مشيرا إلى أنه سيبحث هذه المسألة من وجهة نظر استعمال القواعد في تلك المنطقة”.

كما أعلن الرئيس السوداني أنه بحث مع وزير الدفاع الروسي التعاون في المجال العسكري – التقني في سياق إعادة تجهيز جيش بلاده.

وقال البشير خلال لقائه الرئيس الروسي: “فيما يخص التعاون في المجال العسكري – التقني، علينا أن نشير إلى أن الأسلحة التي بحوزتنا روسية الصنع، وكان لدينا لقاء جيد مع وزير الدفاع الروسي، والآن نحن نطلق برنامجا كبيرا لإعادة تجهيز قواتنا المسلحة واتفقنا مع وزير الدفاع بأن روسيا ستقدم المساعدة بهذا المجال”. (SPUTNIK)