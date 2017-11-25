تركيا تفتتح نصباً تذكارياً للسفير الروسي الذي تم اغتياله على أراضيها

تركيا تفتتح نصباً تذكارياً للسفير الروسي الذي تم اغتياله على أراضيها

افتتح مسؤولون أتراك وروس، يوم الجمعة، نصبا تذكاريا للسفير الروسي السابق لدى أنقرة “أندريه كارلوف” الذي أُغتيل في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وحضر مراسم افتتاح النصب التذكاري الذي أقيم في السفارة الروسية لدى أنقرة، السفير الروسي الحالي أليكسي يرهوف، وعقيلة كارلوف “ماريا”، والمدير العام للعلاقات السياسية الثنائية بوزارة الخارجية التركية “شفيق ألتاي”، ورئيس بلدية أنقرة “مصطفى طونا”، وممثلو البعثة الدبلوماسية، وممثلين عن المجتمع المدني الروسي والتركي.

وفي كلمة له خلال مراسم افتتاح النصب التذكاري، قال ألتاي، إن “كارلوف، ساهم في تطوير العلاقات التركية الروسية”.

ولفت أن “فقدان كارلوف، ولّد حزن عميق لدى تركيا شعبا وحكومة”.

وأشار إلى أن تركيا اتخذت خطوات ملموسة لإحياء ذكرى كارلوف، موضحا أن بلدية أنقرة أطلقت اسم “كارلوف” على الشارع الذي يقع فيه السفارة الروسية.

أما السفير الروسي الحالي، أليكسي يرهوف، فقال إن “كارلوف، له مساهمات شخصية كبيرة في صعود العلاقات الروسية التركية”.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اغتيل السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف، في هجوم مسلح أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور. (ANADOLU)