رد صادم من رئيس فرنسا على شابة عربية ناشدته إبقاءها في فرنسا بجانب والديها المريضين (فيديو)

25 نوفمبر، 2017
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تلقت شابة مغربية رداً صادماً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما ناشدته السماح لها بالبقاء في فرنسا، بجابن والديها المريضين.

وطلب الشابة من الرئيس الفرنسي، بحسب ما أوردت قناة “العربية”، أن يساعدها في الحصول على الإقامة، إلا أنه طلب منها العودة إلى بلدها إن لم تكن في خطر.

وخلال زيارة ماكرون، يوم الثلاثاء الماضي (21/11) إلى أحد مراكز المتطوعين في العاصمة باريس، طلبت منه الشابة أن يساعدها للبقاء في فرنسا التي دخلتها وفق تأشيرة تجارية انتهت مدتها، بتمكينها من أوراق الإقامة لأنها ترغب في الاعتناء بوالديها المريضين اللذين يقيمان بفرنسا، إلاّ أن ماكرون رفض طلبها وبرّر ذلك بأن “فرنسا لا يمكن أن تستوعب جميع من يأتون بتأشيرات ويريدون البقاء بعد ذلك”.

وأضاف: “أقولها لك صراحة، عودي إلى بلادك، إذا كنت تتمتعين بالأمن ولا تواجهين خطراً فيها، لا يمكن أن نعطي أوراق الإقامة لكل الناس، يجب أن نحمي ونستقبل ونساعد الأشخاص الضعفاء فقط الذين يواجهون مخاطر أمنية في بلدانهم”.

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5 آراء على “رد صادم من رئيس فرنسا على شابة عربية ناشدته إبقاءها في فرنسا بجانب والديها المريضين (فيديو)”

  1. ما قصر، بيتك و بلدك موجودة و عامرة و الحمد لله ليش جاية تعيشي ببيت الجيران.
    عاجللللللللللل:
    اسماء الاسد، لم اعرف ان بشار ذهب و عاد من سوتشي الا من الاعلام لأني رأيته في الحمام الصبح!

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  2. وين الرد الصادم كلام ماكرون جدا اااا منطقي، بعدين المغاربة كتار ومصايبهم وسمعتون كتير سيئة

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