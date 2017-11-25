لافروف : نشجع حواراً شاملاً في سوريا .. و نحظى بدعم تركيا و إيران

لافروف : نشجع حواراً شاملاً في سوريا .. و نحظى بدعم تركيا و إيران

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الجمعة، إلى حوار شامل في سوريا لإنهاء الصراع الراهن.

وشدد لافروف، على أن الجهود الروسية في هذا المسار تحظى بدعم كل من تركيا وإيران.

وخلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في العاصمة الروسية موسكو، قال لافروف في تصريح لصحفيين: “نريد تشجيع حوار شامل في سوريا، وفقاً للمعايير المتفق عليها تحت رعاية مجلس الأمن الدولي”.

ومضى قائلاً: “مبادرتنا هذه تلقى دعماً من زعماء تركيا وإيران”.

وشدد على أن “كل جهود روسيا تهدف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن سوريا”.

ويدعو هذا القرار، الصادر عن مجلس الأمن في 2015، إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وفك الحصار، وإطلاق سراح المعتقلين.

وأضاف لافروف: “نعتقد أن مؤتمر الحوار الوطني (السوري) سيُسرع انطلاق مثل هذا الحوار (الشامل)”.

ومن المقرر أن تستضيف روسيا هذا المؤتمر، وتقول إنه سيعقد “في المستقبل القريب”، دون تحديد تاريخ.

من جانبه، قال المبعوث الأممي إلى سوريا: “هناك تقدم نحو حل سياسي في سوريا”.

وتابع: “نأمل أن تجتمع قوى المعارضة (السورية) الموجودة في الرياض تحت سقف مشترك للمعارضة”. (ANADOLU)