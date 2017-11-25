بينما يعيش ملايين السوريين في تركيا .. مواطن تركي يعاني من وطأة الحصار في غوطة دمشق (فيديو)

25 نوفمبر، 2017
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يعيش المواطن التركي فوزي سوزار في الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل قوات النظام السوري.

وولد المواطن التركي عام 1934 في ولاية هطاي التركية، وعند بلوغه سن 17 انتقل للعيش في العاصمة السورية دمشق مع والده، ليمكث هناك 4 سنوات ويرجع بعدها إلى تركيا من أجل أداء الخدمة العسكرية.

وبعد إكمال خدمته العسكرية، عاد إلى دمشق مرة ثانية ليعمل في صناعة الأحذية لكسب لقمة العيش لمدة 25 عاماً.

ومع انطلاق الثورة السورية وحصار الغوطة الشرقية في عام 2013، تقطعت بالمسن التركي السبل، وفقد قدرته على المشي قبل 15 شهرا جراء إصابته في الغارات الجوية التي يشنها نظام الأسد على الغوطة الشرقية.

وقال المسن فوزي: “نحن هنا عشنا تحت المحاصرة والظلم، السوق فارغ، ليس لدينا طعام لتناوله”، وتمنى العودة إلى تركيا في أقرب فرصة ممكنة. (TRT)

 

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رأيان على “بينما يعيش ملايين السوريين في تركيا .. مواطن تركي يعاني من وطأة الحصار في غوطة دمشق (فيديو)”

  1. مسكين مفكر حالو مواطن امريكي وتتحرك جيوش من اجلو حبيبي انت تركي يعني قيمتك بقيمه المواطن السوري واقل لسا

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  2. لماذا لم يظهر الى اليوم … ومن الذي اظهره في هذا الوقت بالتحديد!!!؟
    غدا سنراه يعود الى تركيا بعملية ستوصف بالانسانية تصفق لها منظمات انسانية وحقوقية منافقة ويكسب من ورائها نظام بشار المجرم في الاعلام الغربي ….
    وبفس الوقت سيجد اعداء الشعب السوري بتركيا امثال قلشدار اوغلو سببا للتصفيق لبشار المجرم بدون خجل او حياء او خوف من انتقادات وسائل الاعلام التركية.

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