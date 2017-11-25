نصر الحريري بعد تعيينه رئيساً لوفد المعارضة إلى جنيف : لا لمؤتمر سوتشي .. و مستعد لبحث كل شيء في جنيف

نصر الحريري بعد تعيينه رئيساً لوفد المعارضة إلى جنيف : لا لمؤتمر سوتشي .. و مستعد لبحث كل شيء في جنيف

قال نصر الحريري الذي عين حديثا رئيسا لوفد التفاوض الرئيسي للمعارضة في ساعة مبكرة من صباح السبت إن الجولة المقبلة من محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف ستبدأ في 28 تشرين الثاني.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي في الرياض إن المعارضة ذاهبة إلى جنيف لعقد محادثات مباشرة ومستعدة لبحث كل شيء على طاولة المفاوضات.

وأضاف الحريري أن اقتراح روسيا عقد مؤتمر للحكومة والمعارضة السورية في سوتشي لا يخدم العملية السياسية.

ودعا المجتمع الدولي بما في ذلك روسيا إلى “أن نركز كل أعمالنا من أجل خدمة العملية السياسية وفقا للمرجعية الدولية في جنيف برعاية الأمم المتحدة حتى نختصر الوقت وحتى نصل للحل المنشود”.

وكان المتحدث باسم المعارضة السورية أحمد رمضان قال لرويترز، في وقت سابق من مساء الجمعة، إن ممثلين عن المعارضة اختاروا نصر الحريري رئيسا لفريقها في الجولة القادمة من المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف.

واتخذ القرار في اجتماع بالرياض حيث تمسكت المعارضة الرئيسية بمطلب عدم قيام بشار الأسد بأي دور في الفترة الانتقالية.

واختتم مساء الجمعة في العاصمة السعودية الرياض، مؤتمر موسع للمعارضة السورية كان بدأ أعماله منذ الأربعاء، ويستهدف الاتفاق على وفد موحد للمعارضة، تمهيداً للمشاركة في جولة مفاوضات مقبلة مع النظام، بجنيف في 28 تشرين الثاني الجاري. (REUTERS)