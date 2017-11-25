وزير داخلية بشار الأسد : يمنع إصدار ” مذكرات بحث ” بناء على الإسم الثنائي فقط

منع وزير داخلية النظام، محمد الشعار، إصدار مذكرات بحث بناء على الاسم الثنائي فقط، مشيراً لضرورة توافر الاسم الثلاثي للشخص، ومفصل هويته.

وقالت وسائل إعلام موالية، الثلاثاء، إن الشعار عقد اجتماعات مع الجهات المختصة لمعالجة وضع مذكرات البحث الحالية، لبيان وجود تعميم لأشخاص على الاسم الثنائي فقط.

وقال الشعار إن الحواجز الأمنية تتقلص بحسب تحسن الوضع الأمني، مشيراً إلى أنه يتم بحث وضعها باستمرار مع الجهات المختصة، مشيراً إلى ضرورة الإبقاء على بعض الحواجز.

وأعلن الشعار أن أهالي دير الزور بإمكانهم العودة إلى مدينتهم لاستخراج الأوراق الخاصة بهم.

وأضاف أن 72 أمانة في سوريا خرجت عن الخدمة، إلا أن قيود هذه الأمانات موجودة في المديريات، والتي لا توجد فيها فإنها محفوظة بالبوابة الإلكترونية ببنك المعلومات في الوزارة.

وكشف أن الوزارة أعلنت عن إعلان للتعاقد مع إحدى الجهات، لتنفيذ مشروع الأمانة الموحدة، والذي يسمح بموجبه للمواطنين الحصول على وثائقهم المدنية من أي أمانة في سورية.

وقال إنه تم ضبط السماسرة الذين يستغلون حاجة المواطنين في الأحوال المدنية، وتم تحويل الكثير منهم إلى القضاء.