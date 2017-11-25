وزير داخلية بشار الأسد : يمنع إصدار ” مذكرات بحث ” بناء على الإسم الثنائي فقط

25 نوفمبر، 2017
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منع وزير داخلية النظام، محمد الشعار، إصدار مذكرات بحث بناء على الاسم الثنائي فقط، مشيراً لضرورة توافر الاسم الثلاثي للشخص، ومفصل هويته.

وقالت وسائل إعلام موالية، الثلاثاء، إن الشعار عقد اجتماعات مع الجهات المختصة لمعالجة وضع مذكرات البحث الحالية، لبيان وجود تعميم لأشخاص على الاسم الثنائي فقط.

وقال الشعار إن الحواجز الأمنية تتقلص بحسب تحسن الوضع الأمني، مشيراً إلى أنه يتم بحث وضعها باستمرار مع الجهات المختصة، مشيراً إلى ضرورة الإبقاء على بعض الحواجز.

وأعلن الشعار أن أهالي دير الزور بإمكانهم العودة إلى مدينتهم لاستخراج الأوراق الخاصة بهم.

وأضاف أن 72 أمانة في سوريا خرجت عن الخدمة، إلا أن قيود هذه الأمانات موجودة في المديريات، والتي لا توجد فيها فإنها محفوظة بالبوابة الإلكترونية ببنك المعلومات في الوزارة.

وكشف أن الوزارة أعلنت عن إعلان للتعاقد مع إحدى الجهات، لتنفيذ مشروع الأمانة الموحدة، والذي يسمح بموجبه للمواطنين الحصول على وثائقهم المدنية من أي أمانة في سورية.

وقال إنه تم ضبط السماسرة الذين يستغلون حاجة المواطنين في الأحوال المدنية، وتم تحويل الكثير منهم إلى القضاء.

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5 آراء على “وزير داخلية بشار الأسد : يمنع إصدار ” مذكرات بحث ” بناء على الإسم الثنائي فقط”

  1. أود إبلاغ سيادة الوزير عن اسم شخص مجرم بدرجة أولى اسمه الثلاثي بشار حافظ الأسد عنوان مسكنه حي المهاجرين معروف من قبل عناصر الأمن المنتشرين في الحي

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  2. كذاب ما بيطلع بايدك تمنع شي يطلبه فرع امني حاج تكذب وتخرط على سورين حتى انك لا تستيطع ان تغير كلسونك دون موافقه من فرع امني

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  3. انا بعرف واحد عراقي في عام ٢٠٠٥ اوقف بمطار دمشق واشبع ضربا وسجن سنينا
    لتشابه اسمه باسم واحد سوري

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  5. طبعاً المساكين ما عم يلحقوا مطلوبين في شي مليوني سوري متهمين بالارهاب و الأضابير تتراكم امام محاكم التفتيش قصدي محاكم الأرهاب لازم يخفضوا العددد شوي.

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