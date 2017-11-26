الإعلام الروسي : قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة البوكمال تثير جدلاً في إيران !

قالت قناة “روسيا اليوم” الروسية، إن جمعية الهلال الأحمر الإيراني نفت أن تكون قد أرسلت شحنة مساعدات إنسانية إلى مدينة البوكمال في سوريا، وذلك بعد انتقادات واسعة طالتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت القناة، يوم الخميس (23/11)، أن نشطاء إيرانيين كانوا قد طالبوا الهلال الأحمر بإرسال المساعدات إلى منكوبي زلزال كرمانشاه بدلا من إرسالها إلى سوريا.

وقال الهلال الإيراني الأحمر في صفحته على موقع تويتر إن تقديم المساعدات الإنسانية بغض النظر عن العرق والدين والقومية أمر جيد لكننا لم نرسل أي قافلة مساعدات إلى مدينة البوكمال.

وأضاف بأن حمولات الهلال الأحمر تحمل شعاره مطالبا منتقديه بالتدقيق في الأفلام والصور المنتشرة مؤكدا أن جهوده تنصب حاليا على تقديم العون للمتضررين من زلزال كرمانشاه.

وكانت وكالة أنباء التلفزيون الرسمي الإيراني بثت صورا لوصول شحنة مساعدات إنسانية إلى مدينة البوكمال، مضيفة أنها مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الإيراني، إلا أن الصور تظهر لقاء بالعربية مع مدير مؤسسة “جهاد البناء” وهي مؤسسة خيرية يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري، فيما لا تظهر الصور شعار الهلال الأحمر الإيراني.

وكان زلزال بقوة 7.3 ضرب إقليم كرمانشاه غربي إيران أدى إلى مقتل نحو 440 وإصابة الآلاف. (RT)