الرئيس المشترك للجناح السياسي لـ ” قسد ” : قواتنا ستنضم لـ ” الجيش السوري ” بعد التسوية

26 نوفمبر، 2017
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أعلن الرئيس المشترك لـ”مجلس سوريا الديمقراطية” رياض درار، أن “قوات سوريا الديمقراطية” ستنضم لـ “الجيش السوري” الذي سيتكفل بتسليحها عندما تتحقق التسوية في سوريا

وأضاف درار، في تصريح لشبكة “رووداو” الكردية: “إذا كنا ذاهبين إلى دولة سورية واحدة بنظام فيدرالي نعتقد أنه لا حاجة للسلاح والقوات، لأن هذه القوة سوف تنخرط في جيش سوريا ولأن الوزارات السيادية مثل الجيش والخارجية ستكون لدى المركز، وقوات سوريا الديمقراطية هي قوات سورية وليست قوات محلية”.

وقال درار إنه عندما تكون التسوية السورية قد أنجزت ستكون “قوات سوريا الديمقراطية” جزءاً من “الجيش السوري” وسيتكفل بتسليحها.

وقال أيضاً: “نحن نعمل من أجل السلام في سوريا وليس المواجهة مع أي طرف سوري، إنما نبني ذاتنا ونحمي مناطقنا ونحافظ عليها في حالة أمن وأمان وسلام إلى أن يحين الموعد المرتقب موعد التفاوض الحقيقي”. (RT – Rudaw).

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رأي واحد على “الرئيس المشترك للجناح السياسي لـ ” قسد ” : قواتنا ستنضم لـ ” الجيش السوري ” بعد التسوية”

  1. كلام موجه للسياسيين الأكراد وليس للشعب الكردي باكمله : خلص دوركن ياخونة . بالفعل النظام السوري كان معه حق يدوس عليكن طول الفترة الماضية ، بيعرف إنكن خونة بتتامروا مع كل العالم عشان تحتلوا أراضي من سوريا ، عودوا الى جبال قنديل أيها الغرباء ، اكرمناكم بالعيش على اراضينا فتماديتم وأردتم اقتطاع أراضي من السوريين ، والله انا كنت من أشد المؤيدين لمنحكم حقوقكم الكاملة ومعاملتكم كسوريين لكن اثبتم إنكم خونة ، طبعا لأنكم لاتنتمون الى ارض سوريا . الخلاصة اثبت الأكراد انهم انتهازيون يتحالفون مع اسرائيل كي يسرقوا أراضي ليست لهم . الى الأكراد الخونة أقول لكم إنكم اغبياء سياسة ، ليس بالخيانة تحصلون على مبتغاكم أيها الخونة العملاء المأجورين

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