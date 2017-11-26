الرئيس المشترك للجناح السياسي لـ ” قسد ” : قواتنا ستنضم لـ ” الجيش السوري ” بعد التسوية

أعلن الرئيس المشترك لـ”مجلس سوريا الديمقراطية” رياض درار، أن “قوات سوريا الديمقراطية” ستنضم لـ “الجيش السوري” الذي سيتكفل بتسليحها عندما تتحقق التسوية في سوريا

وأضاف درار، في تصريح لشبكة “رووداو” الكردية: “إذا كنا ذاهبين إلى دولة سورية واحدة بنظام فيدرالي نعتقد أنه لا حاجة للسلاح والقوات، لأن هذه القوة سوف تنخرط في جيش سوريا ولأن الوزارات السيادية مثل الجيش والخارجية ستكون لدى المركز، وقوات سوريا الديمقراطية هي قوات سورية وليست قوات محلية”.

وقال درار إنه عندما تكون التسوية السورية قد أنجزت ستكون “قوات سوريا الديمقراطية” جزءاً من “الجيش السوري” وسيتكفل بتسليحها.

وقال أيضاً: “نحن نعمل من أجل السلام في سوريا وليس المواجهة مع أي طرف سوري، إنما نبني ذاتنا ونحمي مناطقنا ونحافظ عليها في حالة أمن وأمان وسلام إلى أن يحين الموعد المرتقب موعد التفاوض الحقيقي”. (RT – Rudaw).