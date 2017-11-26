تركيا : القبض على ثلاثة سوريين قاموا بإعدام العشرات من طيور الحمام بطريقة وحشية ( فيديو )

ألقت الشرطة التركية القبض على ثلاثة سوريين، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرهم على سطح أحد أبنية مدينة قونيا، وهم يكسرون عنق 40 “طير حمام” بوحشية.

وقام مواطن تركي بمشاركة المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السابع عشر من الشهر الجاري، وعلق عليه بالقول: “عديمو الإنسانية هؤلاء يعملون في قرية تشافوشلو بمحافظة أضنة، ويجب أن ينالوا جزائهم، الرجاء مشاركة الفيديو ليصل للمسؤولين”.

وقالت وكالة دوغان التركية، أمس السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة، نجحت بتعقب الفيديو والوصول لمصدره، حيث تبين أن الأشخاص الثلاثة الذين يظهرون في الفيديو ويتحدثون اللغة العربية، هم مزارعون سوريون يعملون في أضنة، إلا أن المقطع تم تصويره بمقاطعة ارغلي بمحافظة قونيا.

ونجحت الشرطة في إلقاء القبض على الثلاثة وهم (أ.ه)، و (ف.ي)، و (ر.ه)، بمقاطعة كاراتاش، بمحافظة أضنة، وتم اتهامهم بإلحاق الضرر بالممتلكات العامة، كما قامت المديرية العامة لحفظ الطبيعة والحدائق العامة بتغريمهم بمبلغ 13428 ليرة تركية، بموجب قانون حماية الحيوانات.