فر السائق ثم سلم نفسه للشرطة .. شاحنة تودي بحياة طفلة سورية في تركيا ( فيديو )

توفيت طفلة سورية في الثالثة من عمرها، نتيجة صدمها من قبل شاحنة، بمدينة شانلي أورفا التركية.

وقالت وكالة دوغان التركية، يوم الخميس (23/11)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شاحنة تحمل الرقم ( 47 DA 437 )، صدمت الطفلة السورية، شام العيسى، البالغة من العمر ثلاثة أعوام، بينما كانت تلعب أمام باب منزل عائلتها، الكائن بحي أيوب كنت، بمدينة شانلي أورفا.

وأسعف المواطنون الموجودون بالقرب من مكان الحادث الطفلة إلى المستشفى، إلا أنها توفيت متأثرةً بإصابتها البليغة، على الرغم من محاولات الأطباء إنقاذها، فيما قام السائق، والذي فر في بداية الأمر، بتسليم نفسه لمركز الشرطة.

المصدر : DHA