هيئة بشار الأسد المركزية للرقابة و التفتيش : هناك 77 مليار ليرة تعتبر ” مال عام ضائع ” في سوريا

26 نوفمبر، 2017
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أعلنت رئيسة “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”، آمنة الشماط، أن نحو 77 مليار ليرة “مال عام ضائع” عبر ملفات التفتيش.

وأكدت الشماط، بحسب ما نقلت عنها صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، أن الهيئة تمكنت من تحصيل نحو 2.1 مليار ليرة خلال العام الماضي بحسب بيانات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة.

وخلال كلمة لها أثناء اجتماع لجنة الموازنة والحسابات في البرلمان، أوضحت الشماط أن ملفات التفتيش الخاصة بضياع المال العام تنصب ضمن إطار الإهمال وليس بقصد السرقة من دون أن تغفل جرم الإهمال والمحاسبة عليه في الوقت ذاته، على حد زعمها

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رأي واحد على “هيئة بشار الأسد المركزية للرقابة و التفتيش : هناك 77 مليار ليرة تعتبر ” مال عام ضائع ” في سوريا”

  1. مافي شئ ضايع يا عباقرة: رفعت أخذ جزء وباسل حساباته بعد ما فطس أخذتهم سويسرا وانكلترا .. والبقيه كمل عليهم بقيه ال الاسد من بثار لماهر لبشرا .. هذا بالنسبهً طبعاً للنقدي وبالنسبه للآثار فمن باسل لبقيه الزباله نبشوا أراضي سوريا وباعوا اثارها والأمم المتحده كانت نائمه وقوانينها على المواطن فقط والاثار وقتها تصبح ثروه قوميه ونهمه لتاريخ الإنسانيه

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