هيئة بشار الأسد المركزية للرقابة و التفتيش : هناك 77 مليار ليرة تعتبر ” مال عام ضائع ” في سوريا

هيئة بشار الأسد المركزية للرقابة و التفتيش : هناك 77 مليار ليرة تعتبر ” مال عام ضائع ” في سوريا

أعلنت رئيسة “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”، آمنة الشماط، أن نحو 77 مليار ليرة “مال عام ضائع” عبر ملفات التفتيش.

وأكدت الشماط، بحسب ما نقلت عنها صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، أن الهيئة تمكنت من تحصيل نحو 2.1 مليار ليرة خلال العام الماضي بحسب بيانات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة.

وخلال كلمة لها أثناء اجتماع لجنة الموازنة والحسابات في البرلمان، أوضحت الشماط أن ملفات التفتيش الخاصة بضياع المال العام تنصب ضمن إطار الإهمال وليس بقصد السرقة من دون أن تغفل جرم الإهمال والمحاسبة عليه في الوقت ذاته، على حد زعمها