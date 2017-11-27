أردوغان للمعارضة التركية : جاهز للتنحي عن منصبي إن تمكنتم من إثبات امتلاكي لحسابات في الخارج

أردوغان للمعارضة التركية : جاهز للتنحي عن منصبي إن تمكنتم من إثبات امتلاكي لحسابات في الخارج

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جاهزيته للتنحي عن المنصب الرئاسي في حال تمكن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، من إثبات أن لديه حسابات مالية في الخارج.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان تصريحاته خلال كلمة ألقاها في اسطنبول، قال فيها: “في حال أثبتم أن لدي أية أموالا محفوظة في بنك خارجي، فسأستقيل من منصبي الرئاسي”.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، قد اتهم خلال كلمة ألقاها في 21 تشرين الثاني الجاري، أمام البرلمان، أقرباء ومعارف الرئيس “باستثمار ملايين الدولارات في شركة (أوف شور للتهرب الضريبي) خارج البلاد”.

ووفقا لزعيم الحزب المعارض، فقد “كان رأس المال المبدئي لهذه الشركة جنيه إسترليني واحد فقط، تم بعد ذلك إيداع ملايين الدولارات فيه”.

وفي وقت سابق، وجه كيليتشدار أوغلو، أيضا، لقرار نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بوقف إجراءات البرلمان فيما يخص قضية بشأن احتمال تورط أبناء رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، في شركات “أوف شور”، وأكد كيليتشدار أوغلو أنه “ينتظر تفسيرا” في هذا الصدد.

ولاحقاً، رفع أردوغان دعوى يطالب فيها زعيم حزب الشعب الجمهوري، بدفع تعويض قدره 1.5 مليون ليرة تركية (380 الف دولار أمريكي)، وأشار محامو الرئيس أن كيليتشدار أوغلو تسبب بضرر لأردوغان ويجب أن يدفع التعويض.

وفي أوائل نوفمبر الجاري، طالب حزب الشعب الجمهوري من بن علي يلديريم بأن يستقيل رئاسة الوزراء، بعد أن أصبح معلوما عن ورود أسماء أبنائه في “باراديس بيبرز” (التسريب الضخم للوثائق المالية).

بيد أن رئيس الحكومة التركية قال إن شركات أبنائه “تدفع معظم الضرائب في تركيا”، ووفقا ليلديريم، فإن أبنائه، خلافا له، ليس لديهم الحصانة، معربا أيضا عن استعداده دعم إجراء أي تحقق في حقهم. (RT)