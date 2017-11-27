ألمانيا : سائق رجحت الشرطة أنه ” سوري ” يدهس مشاة قرب ملهى ليلي

قالت الشرطة الألمانية إن رجلا في التاسعة والعشرين من العمر “يرجح” أن يكون سوريا، دهس الأحد بسيارته مشاة أمام ملهى ليلي في مدينة كوكسافن في شمال ألمانيا، ما أدى إلى وقوع ستة جرحى، موضحة أن السبب قد يكون شجارا وقع قبل الحادثة.

وأفادت وسائل الإعلام أن السيارة اصطدمت بحاجز على طرف الطريق بعد أن دهست المشاة، وقام شهود باحتجاز سائقها حتى وصول عناصر الشرطة الذين قبضوا عليه.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة المحلية، نقلا عن شهود أن “التحقيق كشف حصول شجار داخل الملهى الليلي أو خارجه في كوكسافن، قد يكون وراء الحادثة”.

وأضافت الشرطة أن “الدافع السياسي يمكن استبعاده حتى الآن”. وقالت شرطة أولدنبورغ في تغريدة على تويتر إن السائق “من سوريا على الأرجح”.

وجميع الجرحى من الألمان وتتراوح أعمارهم بين 19 و29 عاما. وقد خرج خمسة منهم من المستشفى والسادس ليس بحالة الخطر.

وقالت الشرطة في مدينة أولدنبورغ عبر حسابها على موقع “تويتر” أمس، إن الرجل “ما زال متحفظا عليه قيد الحجز، ولن يتقرر قبل الغد (اليوم)، هل سيتم عرضه على قاض للتحقيق أم لا .. التحقيقات تجري في كل اتجاه، ووجود دافع سياسي، بالنظر إلى الوضع الحالي، مسألة مستبعدة على الأغلب”. (AFP)